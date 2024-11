Policajt obvinený zo zabitia sa po skutku vrátil na miesto činu, povedal Zurian (video)

Policajt Marek A., ktorý je obvinený zo zabitia muža zadržaného za krádež fľaše alkoholu v košickom obchode sa pred svojim zadržaním policajnou inšpekciou vrátil na miesto činu. Uviedol to pre médiá šéf Úradu inšpekčnej služby Branislav Zuzian.

Kamerový záznam z miestnosti

V súčasnosti väzobne stíhaný Marek A. sa podľa Zuriana v čase osobného voľna vrátil do obchodu, v ktorého sanitárnej miestnosti zbil 5. novembra poškodeného Ľubomíra.

V tom čase sa na mieste nachádzal aj príslušník policajnej inšpekcie, ktorý študoval kamerové záznamy. „Tento policajt prišiel už v civile a zaklopal na túto miestnosť, pod takou legendou sa snažil komunikovať s pracovníkom SBS,“ uviedol Zurian s tým, že nevie, či chcel Marek A. získať kamerový záznam z miestnosti.

Úder do brucha

Pokiaľ ide o samotný skutok, obvinený policajt podľa Zuriana po príchode do sanitárnej miestnosti obchodu, kam príslušníci SBS odviedli poškodeného Ľubomíra dotyčného napadol tak, že ho udrel do brucha. „A následne keď táto osoba padla, tak ju začal udierať do oblasti tváre, hlavy,“ opísal Zurian.

Následne podľa neho poškodeného Marek A. so svojím kolegom predviedli na policajné oddelenie. Hliadka vo svojom úradnom zázname uviedla, že poškodený bol pod vplyvom alkoholu a potom čo zaspal ho nevedeli prebrať, tak zavolali záchranku.

Posádke záchranky, ktorú privolali však uviedli, že pred nimi utekal a spadol, pri čom si zranil tvár. Násilnú smrť poškodeného následne preukázala pitva. V dôsledku toho príslušníci inšpekcie zadržali Mareka A. aj jeho kolegu z hliadky, toho však neskôr prepustili. „Je tam začaté trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a za zabitie, z ktorého je obvinený konkrétny policajt,“ dodal šéf policajnej inšpekcie.