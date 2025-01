Po góle prišiel dobrý pocit. Slafkovský chce tento mesiac pridať aj druhý gól - VIDEO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa dočkal gólu v NHL po takmer mesiaci. V 5. min zápasu proti Dallasu vyrovnal na 1:1, keď mu puk ako na podnose pred takmer prázdnu bránku naservíroval spoluhráč z útoku Cole Caufield. Montreal vyhral na ľade Dallasu 3:1 a vo Východnej konferencii sa na 1 bod priblížil priečke s druhou voľnou kartou do play-off.

Robustný slovenský krídelník čakal na gól 11 zápasov a 26 dní. Naposledy predtým sa presným zásahom podieľal na triumfe Montrealu nad Detroitom 5:1 tri dni pred Vianocami. Svoju produktivitu v tejto sezóne aktuálne vylepšil na 5 gólov a 19 asistencií v 41 zápasoch.

Pripísal si aj tri strely na bránku

Proti Dallasu si pripísal aj tri strely na bránku a jeden plusový bod. Počas takmer 15 minút na ľade pridal aj tri bodyčeky a jednu zablokovanú strelu.

„Hneď sa cítim lepšie po takej akcii. Každé ďalšie striedanie sa potom cítite lepšie a lepšie a s pukom robíte lepšie rozhodnutia. Pár vydarených vecí vedie k viacerým správnym rozhodnutiam. Viem, že mám priemer jeden gól na mesiac. Dúfam, že tento mesiac pridám aj druhý,“ skonštatoval Juraj Slafkovský podľa webu NHL.com.

Hviezdou bol Dobeš

Hlavnou hviezdou Montrealu proti piatemu tímu Západnej konferencie bol český brankár Jakub Dobeš. Dvadsaťtriročný ostravský rodák pochytal 32 striel z hokejok hráčov Dallasu a vyrovnaný zápas preklopil na stranu Canadiens.

Dobeš má za sebou snový štart do NHL. V štyroch zápasoch (zakaždým na ľade súpera) vychytal štyri víťazstvá, inkasoval dovedna štyri góly a hneď v debute proti obhajcovi Stanleyho pohára Floride predviedol shutout s 34 zákrokmi. Rovnako úspešný štart do NHL so štyrmi víťazstvami u súperov predviedol v celej histórii profiligy už len brankár Washingtonu Charlie Lindgren.

„Počas pôsobenia v Lavale v AHL som veľmi chcel dokázať, že patrím do NHL. Dostal som šancu a teraz sa len snažím ukázať, že sa rozhodli správne, keď ma povolali do Montrealu. Mám zdravé sebavedomie a mojou motiváciou je aj ukázať ostatným, ktorí mi neverili, že sa mýlili,“ vyjadril sa Dobeš.

Brankár ukradol góly

„Bol to jeden z tých zápasov, keď nám súper brankár ukradol góly aj body. Chytal naozaj veľmi dobre,“ vystrúhal poklonu Dobešovi útočník Dallasu Jason Robertson, ktorý ho jediný prekonal. „Je mladý, ale dostatočne sebavedomý. Je zážitok sledovať ho v akcii, ako sa na neho lepia puky,“ pridal chválu kapitán Montrealu Nick Suzuki.

Hokejisti Canadiens z takmer úplného dna Východnej konferencii vďaka ôsmim víťazstvám v posledných desiatich zápasoch vyskočili už na desiate miesto. Za tímami s voľnou kartou do play-off Columbusom a Bostonom zaostávajú o dva, resp. jeden bod.

Paradoxné je, že jedinú prehru v riadnom hracom čase po Vianociach uštedrilo Montrealu Chicago (2:4), ktoré je na poslednej priečke v celej NHL. Nedávna prehra s Dallasom 1:2 sa zrodila až po samostatných nájazdoch.