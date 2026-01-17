Kyjev a Moskva sa dohodli na miestnom prímerí na opravu vedenia do jadrovej elektrárne v Záporoží

Moskva aj Kyjev sa opakovane obviňujú z útokov v okolí elektrárne, ktoré zvyšujú riziko vzniku jadrovej katastrofy.
Rusko a Ukrajina sa v piatok dohodli na lokálnom prímerí, ktoré má umožniť opravu posledného záložného elektrického vedenia v Záporožskej jadrovej elektrárni. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Podľa agentúry by práce na vedení, ktoré bolo 2. januára poškodené vojenskou činnosťou, mali začať „v najbližších dňoch“.

„To dočasné prímerie, štvrté, ktoré sme sprostredkovali, dokazuje našu nepostrádateľnú úlohu, ktorú tu stále zohrávame,“ povedal generálny riaditeľ Rafael Grossi.

Záporožská elektráreň, najväčšia jadrová elektráreň v Európe, je pod ruskou okupáciou od marca 2022. Jej šesť reaktorov je odstavených, no zariadenie stále potrebuje stabilné externé napájanie pre chladiace a bezpečnostné systémy.

Moskva aj Kyjev sa opakovane obviňujú z útokov v okolí elektrárne, ktoré zvyšujú riziko vzniku jadrovej katastrofy.

