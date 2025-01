Slafkovský chce zlepšiť konzistentnosť výkonov. Odohrám dobrý zápas a potom mám dva zlé, sebakriticky priznáva – VIDEO

Hokejisti Montrealu Canadiens sa počas ostatných týždňov vyšvihli z odpisovaného mužstva na tím, ktorý má reálnu šancu na postup do play-off. „Habs“ od 18. decembra odohrali 11 zápasov, v ktorých zaznamenali až deväť víťazstiev a od priečok znamenajúcich play-off sú momentálne vzdialení už iba bod. Aj slovenský útočník Montrealu Juraj Slafkovský má z formy mužstva radosť.

Zrazu bojujú o play off

„Chceli sme to od začiatku sezóny, potom nám nikto neveril a zrazu sme tu a bojujeme o play off. Zároveň si však uvedomujeme, že je ešte len polovica sezóny. Máme pred sebou ešte viac ako 40 zápasov, takže sa snažíme príliš nelietať v oblakoch. Stojíme nohami na zemi a vždy sa sústredíme len na ďalší zápas. Ale je jasné, že atmosféra je teraz dobrá,“ uviedol 20-ročný Slafkovský vo svojom blogu na webe NHL.

Canadiens podľa neho zrazu vedia hrať proti lepším tímom, proti ktorým sa predtým trápili. Svedčí o tom aj víťazstvo v piatkovom dueli na ľade Washingtonu Capitals, v ktorom hostia vyhrali 3:2 po predĺžení a Slafkovský sa prezentoval bilanciou 0+1.

„Teraz sme častejšie na puku, máme dosť striel na bránku a celkovo je všetko veselšie… V minulosti sme mali také úseky, keď sme napríklad na 20 minút vypadli z rytmu a nehrali sme svoj hokej. Niekedy to boli aj dve tretiny. Teraz mi to pripadá, že aj tie horšie časti trvajú tri alebo štyri minúty a potom sa do toho vrátime. Väčšinou je to len pár striedaní,“ dodal slovenský reprezentant, ktorý má v tejto sezóne 2024/2025 na konte štyri góly a 19 asistencií.

Sústredí sa na ďalší zápas

Pred druhou polovicou sezóny vraví, že chce zlepšiť konzistentnosť svojich výkonov.

„Odohrám dobrý zápas a potom mám dva zlé. Napríklad tie v Chicagu a v Colorade boli z mojej strany hrozné. Neviem prečo, skrátka to nejako nevyšlo. Musím skloniť hlavu a ďalej makať. Verím, že v druhej polovici sezóny sa do toho pustím a bude to dobré.“ Slafkovský priznal, že keď večer zaspáva, často uvažuje, čo robí zle.

„Ale potom si poviem: Čo s tým? Teraz to už nezmením. Musím sa sústrediť na ďalší zápas a na ďalšie striedanie. Snažím sa eliminovať zlé striedania, pretože viem, že mám niekedy deväť dobrých, deväť zlých striedaní, inokedy je to 12-6. Snažím sa to posúvať v prospech tých lepších striedaní, aby ich bolo čo najviac. Nikto nie je dokonalý, ale tu sa o dokonalosť snažíme a je aj mojím cieľom,“ skonštatoval Juraj Slafkovský.