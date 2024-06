Pentagon odmietol obvinenia Ruska, že Spojené štáty sú zapojené do „hybridnej vojny“ proti Moskve.

Na ukrajinské útoky na Krym reagoval poznámkou, že Ukrajina si sama vyberá svoje vlastné ciele. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to tlačový tajomník Pentagonu Pat Ryder.

„Je dôležité pozrieť sa spätne na to, ako sme sa dostali tam, kde sme dnes… Bola to ilegálna invázia Ruska na Ukrajinu, a ak sa (Rusko) obáva obetí medzi svojimi silami, malo by okamžite zastaviť túto vojnu a vrátiť Ukrajine suverénne územie namiesto zbytočného vrhania svojich síl do tohto,“ vyhlásil Ryder.

Zopakoval tiež, že za inváziu na Ukrajinu, ktorá viedla k smrti tisícov nevinných Ukrajincov, je zodpovedné Rusko. Ruské ministerstvo obrany predtým informovalo o údajnom útoku na civilnú infraštruktúru mesta Sevastopoľ pomocou taktických rakiet ATACMS dodaných Spojenými štátmi. Ruské úrady tvrdili, že štyria ľudia prišli o život a viac ako 150 bolo zranených.