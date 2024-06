Pellegrini: Urobím všetko preto, aby sa do demokracie nezasahovalo

Demokracia je najväčšia výsada, ktorú máme a tú si musíme chrániť. Uviedol nový prezident Peter Pellegrini v relácii o 5 minút 12 v televízií RTVS. Podľa neho si ju ale tiež nesmieme zamieňať s anarchiou. Dodal, že demokracia má súbor pravidiel, musíme sa rešpektovať a tolerovať a niekedy prijať aj rozhodnutie väčšiny, aj keď sa nám nepáči.

Šiesty prezident SR

„Urobím všetko preto, aby sa do demokracie nezasahovalo,“ povedal Pellegrini a dodal, že by sme sa mali učiť ctiť si úrad prezidenta bez ohľadu, kto sedí na úrade.

„Aj ja som sa vždy snažil s úctou pristupovať k veciam v medziach normy. Musia sa nastaviť nejaké pravidlá hranice a dohodnúť sa, že ak ich niekto prekročí, tak to nebudeme akceptovať. Ak aj ja urobím chybu, nech to má nejakú slušnosť a nech je to v rámci toho, ako chceme, aby sme sa navzájom správali,“ uviedol Pellegrini.

„Stal som sa šiestym prezidentom Slovenskej republiky a mám pred tým veľký rešpekt. Keď som položil ruku na ústavu, tak som cítil hrdosť, že môžem reprezentovať všetkých obyvateľov Slovenska, ale tiež aj veľký rešpekt, pokoru a, ako by aj ťarchu bremena, ktoré som prebral,“ vyjadril sa Pellegrini.

Tradície a zvyklosti

Dodal, že pri inaugurácii si pripomenul a uvedomil kto sme, že máme svoje tradície a ctíme si tieto ústavne zvyklosti. Osobne chce byť originálom a nepodobať sa na nikoho, ale že má tiež aj viacero vzorov. Pellegriniho inšpirovali, či už Milan Rastislav Štefánik, alebo ľudský prístup Alexandra Dubčeka.

Doplnil však, že inšpiruje ho aj každý múdry človek ,aj ten obyčajný. Pretože do vienka mu jeho rodičia dali ako múdrosť, že „kto má čo povedať, tak ho treba počúvať, a to veľmi pozorne.“ Podľa Pelleginiho je aj veľa inšpiratívnych udalosti v našich dejinách, na ktoré treba poukázať.

„Napríklad ako sme reagovali na udalosti v 68, ale tiež odkaz Slovenského národného povstania, ktorý nosím v srdci. Kde keď to preklopím do dnešných čias, tak vtedy sa vedeli zomknúť spolu všetci muži, ženy, starí, mladí, rôzne národnosti a spoločne sme sa vedeli postaviť vražednej ideológii. Áno, sú tu veci aj o kritike nášho národa, ale by som rád išiel cestou prihovárania sa našim občanom a povzbudzovania k pozitívnym aktivitám. Určite nie cestou karhania ani kritiky. Na to nemám právo,“ dodal Pellegrini.

„Musíme by schopní a ochotní počúvať ľudí, budem sa snažiť. Budem sa uchádzať o ich dôveru a bol by som rád, že aj tí, ktorí ma nevolili, budú môcť povedať, že som bol prezidentom, ktorý obhájil úrad so cťou a nemuseli sa za mňa hanbiť, ktorý hájil národno-štátne záujmy a že vždy som sa pozeral na ľudí. Ja chcem byť prezidentom ľudí, bez ohľadu politickej príslušnosti, rasy, orientácie a pre každého bol oporou. A zároveň byť oporou, že sa môžu na mňa obrátiť,“ povedal Pellegrini.

Výzvy spoločenského bytia

„Netuším čo bude pred nami, éra sa dramaticky cez moderné technológie posúva dramaticky dopredu. Technológie menia spôsob nášho života, menia naše správanie. Musíme si zadefinovať základné hodnoty, že v digitálnom svete sa nemôže správať inak, ako v reálnom. Nesmie to byť pod rúškom slobody slova, prejavu. Miesto, kde môžete niekoho urážať, ale sa vyhrážať smrťou. Všetko to budú výzvy takého spoločenského bytia,“ vyjadril sa Pellegrini.

„Budeme musieť vlastne rozmýšľať ako Slovensko na Slovensku, ale zároveň ako Slovensko v tom globálnom svete, a to by som bol veľmi rád, keby sme našli pri takýchto zásadných otázkach a definovania vízií našej spoločnosti elementárnu zhodu naprieč politickým spektrom, alebo u väčšiny spoločenstva. Slovenský národ dosiahol úspechy len vtedy, keď sa zomkol, keď sme sa dali dokopy, prežili sme všetky najťažšie obdobia našej histórie. A jediný recept do budúcna je zomknúť sa, inak Slovensko dopredu nepôjde,“ povedal v relácii prezident.

Prvá oficiálna návšteva

„Slovensko je a bude pevne ukotvené v EÚ a v NATO. A ja budem robiť všetko preto, aby som Slovensko dôstojne na týchto fórach reprezentovali, ale povedal som tiež jasne, že chcem, aby sme vždy hovorili aj o tom, čo je dobré pre Slovensko. Aby sme neboli pasívnym prijímateľ rozhodnutia väčšiny krajín. Chcem byť prezident, ktorý bude brániť našu krajinu. Chcem sa sústrediť na obsah, a nie formu. Svoje rozhodnutia budem zdôvodňovať, aby som predišiel vymysleným fabuláciam, ktoré som nikdy nepovedal,“ dodal prezident, že ohľadom vzťahu s premiérom Robertom Ficom majú korektný vzťah založený na vzájomnom rešpekte, a že sa k nemu bude správať ako k premiérovi.

Prvá oficiálna návšteva bude smerovať do Českej republiky (ČR). „Už sám prezident ČR Peter Pavel naznačil, že bude rád, ak bude návšteva symbolom zmierenia, aby to pnutie sme upokojovali. A veľmi sa teším na to stretnutie.“ uviedol Pellegrini.