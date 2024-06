Dubóczi: Pellegriniho inauguračný prejav nadviazal na odkazy jeho kampane, ústredným motívom bola výzva na pokoj a zmier

Inauguračný prejav nového prezidenta Petra Pellegriniho nadviazal na odkazy jeho kampane. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Poznamenal, že by nerád označoval Pellegriniho prejav ako povinnú jazdu, no do istej miery ňou bol. Ústredným motívom bola podľa Dubócziho očakávane výzva na pokoj, zmier a zjednotenie spoločnosti.

Pozícia štátnika – zjednotiteľa

„Svojím prejavom sa podľa mňa Peter Pellegrini snažil postaviť do pozície štátnika – zjednotiteľa. Liek, respektíve pokoj, ktorý Pellegrini podľa jeho vlastných volebných sloganov a slov ponúka, vnímam v dvoch rovinách: ako výzvu pre spoločnosť, ale aj ako snahu Pellegriniho personifikovať pokoj a riešenia vo vlastnej osobe,“ vraví politológ.

Dubóczi poznamenal, že nová hlava štátu veľmi jasne a presne zadefinovala súčasný stav spoločnosti, v ktorom na jednej strane stoja dobro a nádej, a na druhej strach, hnev a frustrácia.

„Neistotu a polarizáciu do spoločnosti skutočne prináša viacero faktorov. Niektoré z nich však nový prezident možno nepopísal dostatočne. Otáznym preto ostáva to, že do akej miery bude alebo vôbec môže byť so svojich načrtnutých snahách úspešný,“ dodal.

Vrchol prezidentskej kampane

Dubóczi v tomto smere poukázal na vrchol prezidentskej kampane.

„Kým Pellegrini hlásal pokoj, spoločne s vládnymi kolegami tiež slovenskú verejnosť strašil vojnou a svojho oponenta obviňoval z vojnového štváčstva,“ uviedol.

Podobných rozporov vníma politológ v prezidentovej doterajšej politickej kariére viacero a nazdáva sa, že v budúcnosti by mu to mohlo komplikovať napĺňanie jeho sľubu o pokoji a silnom štáte pre občanov.

Dôležitý signál spoločnosti

Politológ však pripomenul i to, ako Pellegrini pristupoval k upokojeniu situácie na Slovensku po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).

„To sa napríklad ukázalo aj v podobe plánovaného spoločného stretnutia s lídrami parlamentných strán, na ktorého organizácii sa dohodli s dosluhujúcou prezidentkou Čaputovou. Aj napriek prvotnému neúspechu, prezident naznačil, že sa bude o podobné stretnutie pokúšať aj ďalej,“ vraví a takéto kroky hodnotí kladne.

Dubóczi tiež ocenil, že na inauguráciu bol pozvaný aj Pellegriniho neúspešný protikandidát Ivan Korčok, podľa neho to tiež môže spoločnosti vyslať dôležitý signál smerom na jej upokojenie a zjednotenie.