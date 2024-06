Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini prezident, Danko v čele NR SR, Fico na dôchodku

Inauguráciou Petra Pellegriniho za prezidenta Slovenskej republiky sa možno začne aj konečné vyúčtovanie v radoch vládnej koalície. Andrej Danko chce byť predsedom parlamentu, Smer-SD akoby pripravoval priestor Robertovi Ficovi, aby pokojne mohol ísť do politického dôchodku a prezident bude mať pred sebou niekoľko neľahkých rozhodnutí.

Pellegrini prezident

Nový prezident sa ujal funkcie. Tak ako to býva, Pellegrini stále zdôrazňuje, že chce byť prezidentom všetkých občanov a rozhodovať sa bude iba podľa toho, čo bude dobré pre nich. Sľuby pekné, ale uvidíme to už v najbližších mesiacoch, kedy ho určite čakajú neľahké rozhodnutia.

Vedomý si je, že každé z nich bude pod veľkým drobnohľadom verejnosti a musí dokázať, že sa zbavil pomenovania „podržtaška“, aké mu médiá pridelili po zasadnutí do kresla premiéra v roku 2018 a ešte viac po rozhodnutí kandidovať na funkciu hlavy štátu.

Prezident síce vyhlasuje, že s materskou stranou Hlas-SD už nemá takmer nič spoločného, ale iba môže jej mladším kádrom poradiť. Uvidíme, či tie rady budú v prospech strany alebo všetkých občanov. Hlas-SD je predsa vo vládnej koalícii, ktorá obhajuje jej záujmy. Nesmieme útočiť hneď v prvý deň pôsobenia Pellegriniho vo funkcii, ale pozorne sledovať jeho kroky v nasledujúcom období a iba potom vyrieknuť rozsudok.

Danko v čele parlamentu

Telenovela s voľbou predsedu Národnej rady SR pokračuje. Posledná epizóda mala byť po inaugurácii Pellegriniho za prezidenta, ale evidentné je, že bude mať ďalšie pokračovanie.

Líder národniarov sa netají, že teraz nadišiel jeho čas a už sa vidí v čele zákonodarného zboru. Určite, že s tým kalkuloval už vtedy, keď sa Pellegrini rozhodol kandidovať za prezidenta. Hlas-SD mu jednoznačné povedal, a to zopakoval aj Pellegrini už vo funkcii prezidenta, že tento post patrí ich strane.

Z druhej strany za Danka začali lobovať aj v Smere-SD. Viacerí jeho predstavitelia nevylúčili aj takúto možnosť, lebo vedia, že v tejto otázke Hlas nemusí byť jednotný. Dávajú tak najavo SNS, že sú s nimi, ale nemôžu nič v tom urobiť. Nový prezident to v tejto otázke nebude mať ľahké. Na jednej strane je zachovanie súdržnosti vládnej koalície alebo ukázať, že nepodľahne žiadnym tlakom.

Samozrejme, môže sa vyhovoriť, že už je iba poradcom materskej strany, ale kto mu to uverí. Počkajme, čo sa udeje v nasledujúcich mesiacoch. Aj to bude napovedať, či si prezident aj naďalej zachová pomenovanie, ktoré mal pred voľbami, alebo bude vedieť buchnúť po stole.

Fico na dôchodku

Po atentáte na premiéra Roberta Fica pripravila vláda niekoľko opatrení na lepšiu bezpečnosť najvyšších ústavných činiteľov. V tom jej nikto nemôže nič vyčítať, keby medzi ne neboli zaradené aj niektoré, ktoré priamo s touto problematikou nesúvisia, ale podľa niektorých hodnotení sú namierené proti opozícii a na celoživotné zabezpečenie jej predsedu.

Kontroverzné sú časti, ktoré sa týkajú verejných zhromaždení. Jasné je, že Ficovi nebolo po srsti, keď videl tisíce ľudí, ktorí protestovali proti jeho prvým krokom v čele kabinetu. Navrhovanými opatreniami by sa to mohlo značne obmedziť a hlavné slovo by mala polícia.

Ďalšie opatrenie je ešte rozporuplnejšie. Premiérovi, ktorý v čele kabinetu vydrží najmenej dve volebné obdobia, by do konca života prináležal mesačný príjem vo výške poslaneckého platu. K tomu ešte aj ďalšie výhody, ako je šofér a podobné. Netreba pripomínať, že jediný, ktorý spĺňa tieto podmienky, je práve Robert Fico.

Neviem, ako by to malo zvýšiť jeho bezpečnosť, ale vo verejnosti sa ihneď objavili špekulácie, že či premiér nemá už dosť handrkovania sa v rámci koalície a radšej si bude užívať pokojný život niekde mimo politiky. Aby nemusel rozmýšľať o tom, či bude mať zajtra na rožky, schváli sa zákon, ktorý mu zabezpečí pohodlný život.

Samozrejme, ihneď sa to všetko poprelo a ja si tiež myslím, že je to iba zbožné želanie niektorých, ktorí Fica nemajú radi. Neviem si predstaviť, že by Fico niekde na záhrade leňošil a vôbec sa nestaral o to, ako to ide s krajinou a predovšetkým s jeho stranou. On jednoducho potrebuje moc a zatiaľ to presvedčivo ukazuje. O tom, čo bude na konci volebného obdobia, je ešte skoro špekulovať.