Pánska jazda v Košiciach: objavte mesto nevídaných možností

Výlety v Košiciach pre partiu kamošov ponúkajú desiatky možností, ako si vychutnať voľný čas naplno. Nechajte sa vtiahnuť do živého diania v meste, ktoré je ako stvorené pre pánske jazdy v kruhu kamošov či kolegov. Objavujte svet športových a gastronomických zážitkov a preniknite ku koreňom mestu, ktoré nikdy nespí. Kam sa oplatí zájsť počas rôznych ročných období v Košiciach?

Najstaršie pohostinstvo v krajine

Užite si poctivú večeru v Košiciach v najstaršej krčme zo stredovekých dôb, ktorá na svojom mieste uprostred Hlavnej ulice stojí už od roku 1542. Levočský dom disponuje bohatou takmer 500-ročnou históriou, ktorú nájdete sprostredkovanú na pútavých tabuliach vnútri vyhláseného Pivovaru Hostinec. Ochutnajte ležiaky a remeselné nápoje varené priamo v útrobách tohto unikátneho pohostinstva a prezrite si priestory výroby na špeciálnej prehliadke o pivovarníctve. Reštaurácia ponúka tiež množstvo gastronomických pochúťok, ako napríklad tatarák, burgery, steaky, boršč či huspenina!

Napínavé zápasy v novej futbalovej aréne

Doprajte si horlivý zážitok z futbalového zápasu domácich i zahraničných tímov na absolútnej športovej jednotke v Košiciach – Košická futbalová aréna je nový dizajnový komplex, ktorý ponúka vyše 12 000 miest na sedenie a 300 parkovacích miest. Košická futbalová aréna (KFA) svojim divákom predstavuje nezabudnuteľný zážitok zo zápasov, ktoré sa tu dejú niekoľkokrát do mesiaca – spojte návštevu arény s chutným jedlom v OFFSIDE eat&meet, kde si môžete dopriať raňajky, obed i večeru.

Tip: Vedeli ste, že v lete 2025 budú v Košickej futbalovej aréne zápasiť najlepší európski futbalisti do 21 rokov? Príďte do Košíc aj pri príležitosti Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov!

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Zabehajte si s vrcholovými športovcami

Plánujete výlet do Košíc počas jesene? Spojte svoju pánsku jazdu v meste s historicky tretím najstarším maratónom na svete a prvým najstarším v Európe. Košický Medzinárodný maratón mieru je legendárnym podujatím, ktoré sa v meste deje už vyše sto rokov. Začnite prvú októbrovú nedeľu v Košiciach behom v historickej pamiatkovej rezervácii aj na jej okrajoch alebo búrlivým potleskom podporte odhodlanie bežcov z celého sveta!

Večera na profesionálnej úrovni a ochutnávka KubBo Select

Rozmaznávajte svoje chuťové poháriky na poctivej večeri vo vychýrenej košickej reštaurácii OhniskO Fire Dining & Brew Bar, kde si doprajete delikatesy pripravené na špeciálnom grile, priamo z udiarne, či fermentačnej a zrecej komory. Nevynechajte ochutnávku sladkovodných rakov v kôprovom vývare, filetov z úhora, slimáky na petržlenovom masle i jahňacie kofty. Svoju návštevu spojte s ochutnávkou whiskey, vín či ginov od odborníkov z tímu KubBo Select.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Koncerty pod otvoreným nebom

Vychutnajte si druhé najväčšie nezávislé kultúrne centrum v krajine a objavujte možnosti umeleckého vyžitia v Tabačka Kulturfabrik. Pôsobivé nádvorie, tri bary, skvelé bistro, čapovaná Pilsner Urquell, coworking či umelecko-kultúrny program. Zažite nenapodobiteľnú atmosféru otvoreného dvora s hudobnými predstaveniami pod holým nebom. Poseďte si s kamošmi na drevených stoličkách a vypočujte si slovenské kapely i zahraničných interpretov, ktorých skladby si rozhodne užijete!

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Na dvoch kolesách po lesných single trackoch

Zajazdite si s kamošmi ako opreteky v rekreačnej oblasti Bankov, ktorá je známa širokospektrálnym využitím voľného času. Zabehajte si, turistikujte, opekajte, poseďte si v pohostinstve, alebo sa vyberte na jednu z populárnych športových aktivít v meste pre mnohých vášnivých športovcov a milovníkov Mestských lesov Košice – požičajte si v centre bicykel, napríklad v Bikere, a objavujte spletitú sieť košických single trackov z dielne cyklistických nadšencov občianskeho združenia KE.CY – Košické cykotraily. Doprajte si jedno vychladené (nealko) na Jahodnej a pokračujte trebárs až za hranice Ružínskej priehrady!

Do výšin lezeckých ciest

Zabavte sa s adrenalínovým dobrodružstvom vo výškach! Čo takto vybrať sa s celou partiou na Lezeckú stenu Rozlomity, kde si otestujete silu a vytrvalosť vo výške niekoľkých metrov nad zemou? Ak nie ste skúsenými lezcami, nezúfajte – priamo v centre si môžete za výhodnú cenu vypožičať lezečky i všetko potrebné vybavenie pre bezpečné a uľahčené lezenie. Navyše vás na lezeckej stene bude sprevádzať a podporovať ochotný personál, ktorý vám určite poskytne aj cenné rady a tipy.

Otestujte si znalosti na kvíze

Strávte posledný večer s kamošmi pri šťavnatých rebierkach zo špeciálneho grilu alebo smokera a vychutnajte si naplno overenú gastronómiu v Smokehouse Košice na Bielej ulici. Navyše tu máte možnosť stráviť večer s testovaním si znalostí v pravidelných kvízoch, ktoré si užijete v spoločnosti remeselných a pivných nápojov.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Poctivá večera pre milovníkov steakov

Najlepšie steaky v historickom centre ochutnáte jednoznačne v reštaurácii Rosto Steak House na Orlej ulici. Ochutnajte päť druhov štandardných a štyri druhy vyzretých steakov, ktoré zrejú v špeciálnych DRY-AGE boxoch priamo v reštaurácii až 50 dní, a užite si večernú atmosféru podniku, ktorého interiér pripomína známe španielske metropoly. Okrem iného si pochutnáte na skvelých burgroch v salóniku alebo na letnej terase.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Neváhajte a naplánujte si svoj výlet do Košíc a oslávte pánsku jazdu s vašimi priateľmi či kolegami. Spoznávajte živé mesto plné zábavy a dobrodružstva – viac tipov nájdete na stránke www.zazikosice.sk.

