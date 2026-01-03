Opozícia tvrdí, že Maduro nebude nikomu chýbať, no svet musí trvať na dodržiavaní medzinárodného práva

USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Roman Mikulec
Bývalý minister vnútra SR. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Venezuelský prezident Nicolás Maduro nebude nikomu chýbať, pretože je to nelegitímny prezident, ktorý nechával zabíjať politických oponentov a spolu so svojím mentorom Hugom Chávezom premenil jednu z najúspešnejších krajín Latinskej Ameriky na skrachovanú diktatúru.

Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na americkú vojenskú akciu vo Venezuele, pri ktorej Spojené štáty zadržali a letecky vyviezli z krajiny Madura aj s jeho manželkou. PS pripomína, že za vlád Madura a Cháveza z Venezuely utiekli milióny ľudí pred násilím a hladom.

Výzva na dodržiavanie medzinárodného práva

„Napriek týmto okolnostiam, štáty slobodného sveta musia trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN. Platí to aj v tomto prípade, o to viac, keď na to naliehame pri ruskej agresii voči Ukrajine,“ podčiarklo hnutie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa poslankyne Národnej rady a predsedníčky strany Za ľudíVeroniky Remišovej premiér Robert Fico v zahraničnej politike odhodil všetky spojenectvá a zostal mu len „prezident vojny“Putin a prezident Trump, ktorý teraz riskuje ďalší konflikt, tentoraz na americkom kontinente. Trumpov útok na Venezuelu podľa nej neprinesie svetu nič dobrého – len ďalšie zdražovanie energií, novú nestabilitu a otvorenie Pandorinej skrinky, ktorá ohrozuje bezpečnosť celého sveta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Remišová o úlohe Spojených štátov a Slovenska

„Cieľom Donalda Trumpa ako lídra najmocnejšej krajiny na svete by malo byť dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine a posilňovanie spolupráce v rámci NATO, nie rozdúchavanie ďalších globálnych hrozieb. Slovensko potrebuje lídra, ktorý chápe, kde sú naši spojenci – v EÚ a NATO, nie v tieni Putina a v chaose Trumpových rozhodnutí,“ uviedla Remišová.

Hnutie Slovensko na sociálnej sieti uviedlo, že ani jeden vojenský konflikt nie je dobrý. „Kde je teraz Fico s jeho poskokom Blahom, ktorý oslavoval prezidenta Venezuely Madura a tvrdil, že Slovensko podporuje socialistickú Venezuelu?“ napísal poslanec hnutia a exminister vnútra Roman Mikulec.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura. „Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržný a letecky vyvezený z krajiny,“ uviedol americký prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v účinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Viac k osobe: Donald TrumpNicolas MaduroRobert FicoRoman MikulecVeronika RemišováVladimir Putin
Firmy a inštitúcie: Matovičovo hnutie SlovenskoNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvyProgresívne Slovensko (PS)Za ľudí - Kiskova politická strana
Okruhy tém: Americký prezident exminister vnútra Opozícia Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident Venezuelský prezident

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk