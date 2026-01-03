Kremeľ odsúdil americký útok na Venezuelu a označil ho za neospravedlniteľný

Rusko v sobotu odsúdilo vojenský zásah USA vo Venezuele s tým, že pre útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou.
Venezuela je najdôležitejším spojencom Ruska v Južnej Amerike, i keď Kremeľ Caracasu v prípade konfliktu s USA pomoc neponúkol.
„Dnes ráno sa Spojené štáty dopustili ozbrojenej agresie voči Venezuele. Je to hlboko znepokojujúce a odsúdeniahodné,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Zámienky používané na ospravedlnenie takýchto činov sú neudržateľné. Ideologické nepriateľstvo zvíťazilo nad obchodným pragmatizmom,“ dodal ruský rezort diplomacie.
O Madurovi nič nevedia
Vo vyhlásení sa nespomína venezuelský líder Nicolás Maduro, ktorého americké sily podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa zadržali a odviezli z krajiny. Venezuelské úrady medzičasom uviedli, že nevedia, kde sa Maduro nachádza, ale že je nažive.
„Znovu potvrdzujeme našu solidaritu s venezuelským ľudom,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení Ruska s tým, že neexistujú žiadne správy o tom, že by pri amerických útokoch utrpeli zranenia ruskí občania.
Kallasová vyzýva na zdržanlivosť
Na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva v súvislosti s americkým leteckým útokom vo Venezuele vyzvala aj Európska únia. „EÚ opakovane vyhlásila, že pán Maduro nemá legitimitu, pričom obhajovala mierovú transformáciu,“ napísala na sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po telefonickom rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
„Za každých okolností však musia byť rešpektované zásady medzinárodného práva a Charta OSN. Vyzývame na zdržanlivosť,“ dodala Kallasová.