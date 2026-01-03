Venezuelskou metropolou Caracas otriasla séria výbuchov, prezident Maduro obvinil z útoku USA

Venezuelskou metropolou otriasli v sobotu nadránom hlasné explózie sprevádzané zvukmi pripomínajúcimi prelety lietadiel. Kde presne k výbuchom došlo nebolo bezprostredne jasné.
Zo záberov zverejnených na sociálnych sieťach je však zrejmé, že výbuchy nastali na viacerých miestach a údajne bolo zasiahnuté aj medzinárodné letisko, ktoré sa nachádza približne 20 kilometrov východne od centra Caracasu.
Americké ministerstvo obrany medzičasom letecké útoky na Venezuelu potvrdilo.
Je to len zámienka
Po útokoch, ktoré venezuelská okamžite pripísala Spojeným štátom, vyhlásil Nicolás Maduro výnimočný stav a americkú „agresiu“ odsúdil. Spojené štáty sa podľa Madura snažia ovládnuť surovinové zdroje krajiny a boj proti pašovaniu drog je len zámienka.
K explóziám došlo po tom, čo americký prezident Donald Trump naznačil možnosť pozemných útokov proti Venezuele. Trump v pondelok uviedol, že Spojené štáty zasiahli a zničili kotvisko pre venezuelské lode údajne prevážajúce drogy.
Nejde o prekvapenie
Šéf Bieleho domu v súvislosti s týmto útokom nespresnil, či išlo o operáciu CIA alebo armády, ani kde sa útok odohral. Poznamenal len, že k nemu došlo „pozdĺž pobrežia“. Útok by bol prvým potvrdeným pozemným úderom Spojených štátov na venezuelskej pôde.
Prezident Nicolás Maduro pondelkový útok ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, ale vo štvrtok povedal, že po týždňoch tlaku americkej armády je otvorený spolupráci s Washingtonom.