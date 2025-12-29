Trump naznačil vykonanie pozemného úderu proti Venezuele. Údajne zničili továreň na výrobu pašeráckych lodí

Washington v poslednom období zvyšuje tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého obviňuje z vedenia drogového kartelu, vrátane blokovania ropných tankerov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP.
Náhodná poznámka amerického prezidentaDonalda Trumpa z minulého týždňa vyvolala otázky, či americké sily už uskutočnili prvý pozemný útok proti drogovým kartelom na území Venezuely.

Trump minulý piatok v rozhlasovom rozhovore uviedol, že USA „zničili veľké zariadenie“ na výrobu lodí používaných pašerákmi.

„Majú veľkú továreň alebo veľké zariadenie, odkiaľ vychádzajú lode,“ povedal v rozhovore na rozhlasovej stanici WABC v New Yorku. „Pred dvomi nocami sme to zlikvidovali. Takže sme ich zasiahli veľmi tvrdo.“

Bez bližších podrobností

Trump neuviedol, kde sa zariadenie nachádzalo ani ďalšie podrobnosti. Americké sily od septembra uskutočnili viacero úderov na údajné pašerácke lode v Karibiku a východnom Pacifiku, pri ktorých zahynulo viac než 100 ľudí.

Pentagón odkázal otázky k Trumpovým výrokom na Biely dom, ktorý na žiadosti o reakciu nereagoval. Venezuelská vláda sa k tvrdeniam nevyjadrila.

USA stupňujú tlak

Trump už niekoľko týždňov tvrdí, že USA „čoskoro“ začnú vykonávať pozemné údery proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike, ale žiadne takéto operácie neboli doteraz potvrdené.

Washington v poslednom období zvyšuje tlak na venezuelského prezidentaNicolása Madura, ktorého obviňuje z vedenia drogového kartelu, vrátane blokovania ropných tankerov. Maduro naopak obviňuje USA zo snahy o zmenu režimu vo Venezuele.

