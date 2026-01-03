Fico prirovnal zásah vo Venezuele k Iraku aj Ukrajine, odmieta politiku dvojakých metrov a čaká jasnú reakciu EÚ

Americká vojenská akcia vo Venezuele je ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vo svojom stanovisku, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Očakávania reakcie Európskej únie
„Medzinárodné právo neplatí, vojenská sila sa používa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN a každý, kto je veľký a silný, si pri presadzovaní vlastných záujmov robí, čo chce. Ako predseda vlády malej krajiny musím takýto rozvrat medzinárodného práva rezolútne odmietnuť, ako som to urobil pri vojne v Iraku, pri neuznaní Kosova za suverénny štát či pri použití ruskej vojenskej sily na Ukrajine alebo pri hodnotení situácie v Gaze,“ napísal Fico.
Ako ďalej dodal, je zvedavý, ako bude na útok na Venezuelu, ktorý si podľa neho zaslúži odsúdenie, reagovať Európska únia. „Buď použitie americkej vojenskej sily vo Venezuele odsúdi a bude ako tak konzistentná s postojmi k vojne na Ukrajine, alebo ako obyčajne zostane farizejská,“ domnieva sa Fico.
Trump avizuje tlačovú konferenciu
USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura. Potvrdil to v sobotu americký prezident Donald Trump. „Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržný a letecky vyvezený z krajiny,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v účinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
Kremeľ odsúdil americký útok na Venezuelu a označil ho za neospravedlniteľný
Šéf Bieleho domu zároveň dodal, že k aktuálnej situácii vo Venezuele sa vyjadrí na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať o 18.00 hod. SEČ v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Venezuela v reakcii na sobotňajší útok obvinila Spojené štáty, že ich lietadlá zasiahli obytné oblasti. „Invázne americké sily znesvätili našu pôdu a zašli až tak ďaleko, že útočili raketami a strelami odpálenými z bojových vrtuľníkov na oblasti obývané civilistami,“ uviedol venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López vo videovyhlásení zdieľanom na sociálnych sieťach.