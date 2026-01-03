Šutaj Eštok kritizuje vojenský postup USA proti Venezuele, obáva sa eskalácie napätia

USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ÚVSR: Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (v popredí) počas tlačovej konferencie po skončení 178. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z dôvodu kybernetického útoku na kataster nehnuteľností v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky (ÚVSR) . Bratislava, 10. január 2025. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Vojenský zásah USA proti Venezuele určite neprispieva k budovaniu toľko deklarovaného mieru. Uviedol to predseda Hlasu-SDMatúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti. Správy z amerického kontinentu sú podľa jeho slov vážne, znepokojujúce a potvrdzujú, že politika silových riešení a jednostranných krokov vedie skôr k ďalšej eskalácii napätia než k udržateľnému mieru a stabilite.

„Pevne verím, že situácia sa po zadržaní venezuelského prezidenta zo strany Spojených štátov nezvrtne do otvoreného vojenského konfliktu, na ktorý by opäť doplatili obyčajní ľudia,“ napísal Šutaj Eštok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura. Potvrdil to dnes americký prezident Donald Trump. „Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržný a letecky vyvezený z krajiny,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v účinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Šéf Bieleho domu zároveň dodal, že k aktuálnej situácii vo Venezuele sa vyjadrí na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať o 18.00 hod. SEČ v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Venezuela v reakcii na sobotňajší útok obvinila Spojené štáty, že ich lietadlá zasiahli obytné oblasti. „Invázne americké sily znesvätili našu pôdu a zašli až tak ďaleko, že útočili raketami a strelami odpálenými z bojových vrtuľníkov na oblasti obývané civilistami,“ uviedol venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López vo videovyhlásení zdieľanom na sociálnych sieťach.

Viac k osobe: Donald TrumpMatúš Šutaj EštokNicolas Maduro
Firmy a inštitúcie: Hlas-SD
Okruhy tém: Americký prezident Minister vnútra SR Predseda Hlas-SD

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk