Šutaj Eštok kritizuje vojenský postup USA proti Venezuele, obáva sa eskalácie napätia

Vojenský zásah USA proti Venezuele určite neprispieva k budovaniu toľko deklarovaného mieru. Uviedol to predseda Hlasu-SDMatúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti. Správy z amerického kontinentu sú podľa jeho slov vážne, znepokojujúce a potvrdzujú, že politika silových riešení a jednostranných krokov vedie skôr k ďalšej eskalácii napätia než k udržateľnému mieru a stabilite.
Venezuelskou metropolou Caracas otriasla séria výbuchov, prezident Maduro obvinil z útoku USA
„Pevne verím, že situácia sa po zadržaní venezuelského prezidenta zo strany Spojených štátov nezvrtne do otvoreného vojenského konfliktu, na ktorý by opäť doplatili obyčajní ľudia,“ napísal Šutaj Eštok.
USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura. Potvrdil to dnes americký prezident Donald Trump. „Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržný a letecky vyvezený z krajiny,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v účinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
Americké sili zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku
Šéf Bieleho domu zároveň dodal, že k aktuálnej situácii vo Venezuele sa vyjadrí na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať o 18.00 hod. SEČ v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Venezuela v reakcii na sobotňajší útok obvinila Spojené štáty, že ich lietadlá zasiahli obytné oblasti. „Invázne americké sily znesvätili našu pôdu a zašli až tak ďaleko, že útočili raketami a strelami odpálenými z bojových vrtuľníkov na oblasti obývané civilistami,“ uviedol venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López vo videovyhlásení zdieľanom na sociálnych sieťach.