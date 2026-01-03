Americké sili zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura po „rozsiahlom útoku“ na túto juhoamerickú krajinu.
„Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržaný a letecky prevezený z krajiny,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v súčinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
Geniálna operácia
Šéf Bieleho domu zároveň dodal, že k aktuálnej situácii vo Venezuele sa vyjadrí na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať o 18.00 hod. SEČ v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride.
V krátkom telefonickom rozhovore pre denník The New York Times americký prezident operáciu vo Venezuele vyzdvihol ako „geniálnu“. „Veľa dobrého plánovania a veľa skvelých, skvelých vojakov a skvelých ľudí,“ citoval denník Trumpove slová.
Útoky na civilistov
Venezuela v reakcii na sobotňajší útok obvinila Spojené štáty, že ich lietadlá zasiahli obytné oblasti. „Invázne“ americké sily „znesvätili našu pôdu a zašli až tak ďaleko, že útočili raketami a strelami odpálenými z bojových vrtuľníkov na oblasti obývané civilistami,“ uviedol venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López vo videovyhlásení zdieľanom na sociálnych sieťach.