Opozícia kritizuje prelomenie Pellegriniho veta, hovorí o dokonaní diela skazy proti právnemu štátu – VIDEO

Opozícia kritizuje prelomenie prezidentovho zákona pri transformácii zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvoláva protestné zhromaždenie v Bratislave. Predseda hnutia Michal Šimečka po hlasovaní pre médiá skonštatoval, že po štvrtkovom kontroverznom hlasovaní o novele Trestného zákona v piatok koalícia dokonala dielo skazy a masaker proti právnemu štátu.
Opozícia spievala hymnu
Opätovne skritizoval včerajšie zmeny v Trestnom zákone, ktoré prílepkami okrem iného upravujú postavenie spolupracujúcich obvinených – takzvaných kajúcnikov, ale aj piatkové prelomenie prezidentovho veta pri ÚOO. Hovoril o bezprecedentnom dianí, ktoré podľa neho zodpovedá autoritárskym krajinám.
„Bolo aj symbolické, že v piatok, keď koalícia narýchlo musela prelomiť Pellegriniho veto, aby zrušili úrad, symbolicky sme spievali hymnu. Oni počas tej hymny rušili ÚOO. Nemajú úctu ani k hymne a symbolu SR, počas nej išli zarezať právny štát,“ povedal Šimečka.
Skritizoval nerešpektovanie práv opozície a skonštatoval, že svoj nesúhlas budú musieť vyjadriť inak – protestným zhromaždením, ktoré bude v utorok 16. decembra o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave.
„Teraz je dôležité, aby nielen politici v parlamente, ale aj občania prišli jasne povedať, že tento valec proti právnemu štátu a demokracii spoločne zastavíme,“ deklaroval. Na margo toho, že parlament veľmi promptne prelomil prezidentovo veto, sa Šimečka vyjadril, že to považuje za urážku prezidentského úradu, keď poslanci v skrátenej rozprave a bez preštudovania prezidentových argumentov odhlasovali prelomenie veta.
„Keby som bol prezidentom republiky, teraz sa cítim doslova urazený tým, ako koalícia konala,“ poznamenal. Pripustil však, že rýchlosť, s akou Pellegrini zákon vetoval, mohla dať koalícii šancu ihneď ho prelomiť ešte na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznil ale, že keď si prečítal zdôvodnenie veta od hlavy štátu, videlo sa mu rozumné a správne, v duchu odborných argumentov.
Prezident bol vo vete exaktný
Poslankyňa strany SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková očakáva, že konať bude generálny prokurátor aj prezident. „Ak sa prezident takto rýchlo vedel obrátiť na parlament s takýmito vážnymi a jasnými námietkami, tak predpokladám, že využije v plnosti svoju kompetenciu a obráti sa teraz na ústavný súd a bude namietať neústavnosť tohto zákona a žiadať odloženie účinnosti zákona,“ vyjadrila sa po hlasovaní.
Podotkla, že prezident bol vo svojom vete veľmi exaktný, od jasných námietok voči procesu schvaľovania sa jasne vyjadril aj k ďalším námietkam, pomenoval tiež obavy zo straty peňazí z eurofondov aj Plánu obnovy. Obdobný postup očakáva aj od generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý mal tiež viacero námietok. V súvislosti so včerajším hlasovaním o novele Trestného zákona Kolíková apeluje na prezidenta, aby ju vetoval.
„Skutočne je tu teraz veľký priestor pre prezidenta, aby konal – pri jednom zákone, aby sa priamo obrátil na Ústavný súd, a pri druhom, aby ho vrátil do parlamentu,“ uzavrela.
Vianočný darček od koalície
Podľa predsedníčky strany Za ľudíVeroniky Remišovej koalícia pripravila pre ľudí okrem zdražovania a nových daní vianočný darček aj v podobe ďalšieho rozvratu spravodlivosti a bezpečnosti.
„Tejto vládnej garnitúre nestačilo, že zničením elitných útvarov polície a prokuratúry spravila zo Slovenska eldorádo zločinu, o čom hovorí aj Európska prokuratúra. Počas včerajšej noci dlhých nožov zvalcovali Trestný zákon v prospech konkrétnych obžalovaných osôb z vládnej koalície, čo bude mať nevyhnutne za následok dramatické zhoršenie bezpečnosti obyvateľstva. V piatok prelomili veto prezidenta a zničili aj Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, nezávislej inštitúcie, ktorá chránila právo a zákonnosť,“ skonštatovala.
Vyjadrila ľútosť nad tým, že sa v koalícii nenašli traja poslanci, ktorí by to dokázali zastaviť. Rovnako poukázala na to, že poslanci strany Hlas išli hlasovaním proti svojmu čestnému predsedovi strany Petrovi Pellegrinimu, keď prelomili jeho veto.
„Verím, že Ústavný súd pozastaví účinnosť týchto zmien, ktoré idú proti Ústave SR a poškodzujú obyvateľov Slovenskej republiky. Je to o to dôležitejšie, že po demontáži Úradu na ochranu oznamovateľov sme ešte nikdy neboli tak blízko hrozbe zastavenia eurofondov, a to všetko len preto, že vládna koalícia nevie robiť inú politiku ako politiku pomsty,” dodala Remišová.
Poslanci koalície v piatok v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý nahradí od 1. januára 2026 nový úrad. Z 94 prítomných poslancov hlasovalo 77 za, 16 bolo proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. Počas toho, ako koalícia prelamovala veto prezidenta, opozícia spievala štátnu hymnu, čím vyjadrovala svoj nesúhlas s týmto krokom.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok 11. decembra rozhodol, že nepodpíše zákon z dielne ministerstva vnútra, ktorého cieľom je transformácia súčasného ÚOO na nový úrad. Ako v tejto súvislosti informovala kancelária hlavy štátu, absencia dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku viedli prezidenta k verdiktu vrátiť zákon ako celok parlamentu na opätovné prerokovanie. Podľa jeho názoru má súčasný ÚOO osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur na projekty zlepšujúce život v regiónoch.