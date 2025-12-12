Národná rada SR v treťom čítaní schválila transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov. Prezentovalo sa 94 poslancov, za návrh hlasovalo 77 poslancov, 16 hlasovalo proti a jeden nehlasoval. Poslanci tak prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho.
Parlament prelomil Pellegriniho veto, za zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov hlasovalo 77 poslancov – VIDEO
Poslanci pred hlasovaním spievali Hymnu SR.
