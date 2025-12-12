Danko kritizoval Pellegriniho a hovoril o podraze, SNS ho už v kandidatúre nepodporí – VIDEO

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)Andrej Danko skritizoval prezidenta Petra Pellegriniho za vrátenie zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov do parlamentu.
„Asi som aj nič iné nečakal, iba podraz od prezidenta SR,“ konštatuje Danko v úvode videa na sociálnej sieti. Poznamenal, že Pellegrini zabudol, že keď sa usiloval o post hlavy štátu, Národná rada (NR) SR bola blokovaná a nerokovala, len „aby mal pohodlie stať sa prezidentom SR„.
Vykašľal sa na kolegov v Hlase
Predseda SNS následne spomenul schvaľovanie Trestného zákona, prezident podľa neho aj tu akoby zabúda na to, ako parlament vtedy riadil. Peter Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom NR SR, v tom čase bol predsedom koaličnej strany Hlas-SD.
„Prečo to hovorím? Pretože v sobotu vlastne odkázal svojím kolegom v Hlase, že na nich kašle. Pretože tento zákon predkladal Matúš Šutaj Eštok, Pellegriniho pravá ruka, predseda Hlasu, ktorý tento zákon do parlamentu doniesol,“ vravel šéf národniarov. Dodal, že po dvoch týždňoch náročných rokovaní sa poslanci zomkli a zákon schválili. Danko zároveň dodal, že Úrad na ochranu oznamovateľov nezanikne.
Pre podpredsedu parlamentu bolo podľa jeho slov šokujúce, že ani nie za 24 hodín, ale priam bezodkladne poslal prezident zákon naspäť. „Podľa mňa ho ani nečítal,“ vyjadril sa Danko. Kritizoval tiež to, že Pellegrini sa dištancuje od Hlasu, podobne ako v minulosti sa na adresu hlavy štátu vyjadril, že po zvolení zabudol na podporu od Smeru a SNS.
„Bez našich hlasov by prezidentom nebol,“ myslí si predseda SNS. Podľa jeho názoru Pellegrini v minulosti zradil predsedu Smeru Roberta Fica, keď sa Hlas oddelil od Smeru, no teraz zrádza svoju vlastnú stranu.
Budú hlasovať za prelomenie veta
„Musím povedať za poslanecký klub SNS, že nemáme teraz na výber a budeme hlasovať opäť za prelomenie veta,“ avizoval šéf SNS. Deklaroval tiež, že národniari už nepodporia Pellegriniho v prípadnej prezidentskej kandidatúre. Prezidenta porovnával s jeho neúspešným protikanditátom Ivanom Korčokom, podľa Danka medzi nimi nie je rozdiel a Korčok by aj v prípade predmetného zákona postupoval rovnako.
„Ale u Korčoka by sme aspoň vedeli, že je nepriateľ. Nie je nič horšie, ako keď si myslíte, že je niekto s vami, že niekto je v partii koalície, a potom sa na vás vykašle,“ myslí si Danko. Zdôraznil, že vláda nemôže padnúť – ani na tomto, ani na inom zákone. „Ideme urobiť všetko pre to, aby sme podporili Hlas-SD, aby im tento zákon prešiel, pokiaľ im bráni v práci. SNS si určite do rúk nezoberie čierneho Petra, pretože keby tento zákon neprešiel kvôli SNS, tak by hovorili, že nemôžu vyšetrovať kauzy 2020-2023 kvôli SNS,“ uzavrel.
Vládny návrh zákona schválil kabinet 22. novembra. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona ruší a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Nový úrad by mal tiež prevziať príbuznú agendu obetí trestných činov a ich odškodňovanie.
O návrhu rokovali poslanci NR SR v skrátenom legislatívnom konaní, schválili ho hlasmi 78 koaličných poslancov, a to spolu s najnovším pozmeňovacím návrhom, ktorý len v pondelok 8. decembra večer predložila skupina koaličných poslancov zo strán Smer-SD a Hlas-SD. Prezident Peter Pellegrini už pred schválením zákona naznačil aj možnosť, že zákon nepodpíše, vo štvrtok 11. decembra ho vrátil parlamentu. Poslanci koalície napokon 12. decembra v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý nahradí od 1. januára 2026 nový úrad.