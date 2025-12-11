Pellegrini vetoval transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, vláda vie plniť ciele aj bez ohrozovania právneho štátu – VIDEO

Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok rozhodol, že nepodpíše zákon z dielne ministerstva vnútra, ktorého cieľom je transformácia súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Súčasný Úrad má podľa neho osobitný význam
Ako v tejto súvislosti informoval kancelária hlavy štátu, absencia dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku viedli prezidenta k verdiktu vrátiť zákon ako celok parlamentu na opätovné prerokovanie.
„Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii,“ uviedol Pellegrini. Podľa jeho názoru má súčasný ÚOO osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur na projekty zlepšujúce život v regiónoch.
„Považujem za chybu, že národná rada neodstránila v procese prijímania zákona pochybnosti, či je výsledná norma v súlade so smernicami Európskej únie. Stále tak existujú oprávnené obavy z rizika pozastavenia časti európskych prostriedkov pre Slovensko,“ zdôraznil prezident, ktorý podľa vlastných slov vníma výhrady zo strany únie. Zároveň považuje za mimoriadne dôležité, aby Slovensko všetky pochybnosti dostatočne vysvetlilo bez možných sankcií.
Prezident takisto kritizoval celý proces prijímania danej legislatívnej normy počnúc zasadnutím vlády v sobotu, skráteným legislatívnym konaním i zdĺhavou diskusiou k nemu na pôde parlamentu.
Zákon podstatnú oblasť nerieši
„Ľudia len veľmi ťažko pochopia, prečo v situácii, kedy je ich život čoraz náročnejší, je nevyhnutné dva týždne v parlamente riešiť zánik a následný vznik jedného úradu,“ domnieva sa Pellegrini. Okrem toho uviedol aj vecné argumenty proti zrušenie uvedeného úradu.
„Vláda tvrdí, že jedným z dôvodov vzniku nového úradu s rozšírenou agendou je potreba jednotnej, účinnej a praktickej ochrany obetí trestných činov. Zákon však práve túto oblasť nerieši. Dokonca sa môže stať, že minimálne v počiatkoch pôsobenia nového úradu bude ochrana obetí niektorých trestných činov oslabená,“ upozornil prezident.
Podľa Pellegriniho nový úrad nebude mať na začiatku dostatok personálu ani finančných prostriedkov, pretože zákon nemyslí na to, aby z rezortu spravodlivosti presunul na nový úrad pracovníkov aj finančné prostriedky. „A tak sa môže stať, že práve prijatím schváleného zákona môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, čomu sa vláda podľa vlastného vyjadrenia snaží zabrániť,“ dodal prezident.
SNS prijala rozhodnutie s rozhorčením
Slovenská národná strana prijala konanie prezidenta s rozhorčením. Zákon podľa stanoviska národniarov vetoval alibisticky bez toho, aby si ho dôsledne preštudoval. „Je nepredstaviteľné, aby prezident Slovenskej republiky, ktorý sa do svojej funkcie dostal s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS, takto potápal návrh z dielne politickej strany, ktorej je sám zakladateľom a zakladajúcim predsedom,“ uvádza strana vo svojom stanovisku.
Zároveň prezidenta vyzýva, aby si v budúcnosti zákony, ktoré prídu z Národnej rady Slovenskej republiky, aspoň riadne preštudoval. „Peter Pellegrini nám dlhodobo dáva najavo, že nemá nič spoločné s koalíciou. Slovenská národná strana vyhlasuje, že v budúcnosti už nikdy nepodporí Petra Pellegriniho na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, pretože medzi ním a pánom Korčokom nevidí žiaden rozdiel,“ dodala SNS v stanovisku, ktorý agentúre SITA poskytla Zuzana Škopcová.
Hlas zákon presadí
Strana Hlas-SD v reakcii na postup prezidenta trvá na tom, že prijatá úprava je dôležitá, správna a potrebná. Podľa Hlasu rieši dlhoročné zlyhania v systéme ochrany oznamovateľov a prináša do neho poriadok, jasnú zodpovednosť a najmä spravodlivosť.
„Hlas urobí všetko preto, aby parlament zákon opätovne schválil a aby sa potrebné zmeny dostali do praxe. Rozhodnutie prezidenta Pellegriniho rešpektujeme. Je to jeho ústavné právo. Je prirodzené, že prezident sa na legislatívu pozerá z inej perspektívy než politické strany,“ dodala strana Hlas-SD.
Koaliční poslanci strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany 78 hlasmi schválili v utorok 9. decembra zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a vzniká nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Schválenie návrhu sa stretlo s veľkou nevôľou opozície alebo mimovládnych organizácii.