Žilinka považuje Glückov prílepok k Trestnému zákonu za škodlivý, podľa Lipšica pomôže aj obvineným z mafiánskych vrážd

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje doplňujúci návrh k novele Trestného zákona, ktorý obsahuje ustanovenie o použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za vecne nenáležitý a škodlivý.
Skonštatoval to na sociálnej sieti v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom koaličných poslancov Richarda Glücka, Zuzany Plevíkovej a Richarda Eliáša k novele Trestného zákona.
Gašpar sa k téme nevyjadril
Ten totiž okrem iného novelizuje aj Trestný poriadok a zavádza kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti.
Balogh chce preskúmať rozhodnutie Žilinku o jeho odvolaní, skritizoval aj Úrad na ochranu oznamovateľov
„Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania bez predchádzajúcej odbornej diskusie a posúdenia možných dôsledkov takej legislatívnej zmeny,“ vyhlásil Žilinka.
Výpoveď spolupracujúcej osoby nebude použiteľná
Pozmeňujúci návrh, ktorý zavádza kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti kritizuje aj prokurátor Generálnej prokuratúry SRDaniel Lipšic.
Podľa neho návrh v prípade jeho schválenia výrazne pomôže aj obvineným a obžalovaným z mafiánskych vrážd. Lipšic totiž podľa vlastných slov nepozná ani jeden prípad klasickej zločineckej skupiny, kde by spolupracujúce osoby v minulosti všetko priznávali a hovorili vždy len pravdu.
„Po schválení toho návrhu však výpoveď spolupracujúcej osoby (napr. člena zločineckej skupiny), ktorý napríklad pred 10 rokmi popieral v procesnom postavení obvineného svoj vlastný trestný čin (aj nesúvisiaci so zločineckou skupinou) nebude v konaní použiteľná,“ zdôraznil Lipšic.
Odhalenie organizovaného zločinu
Tento procesný dôsledok je podľa neho absurdný a takéto dôkazné pravidlo neexistuje nikde na svete. Podľa prokurátora je potrebné opakovane zdôrazniť, že spolupracujúce osoby nie sú bezúhonné osoby.
„Avšak istý typ trestnej činnosti – najmä organizovaný zločin a rozsiahle korupčné schémy – nie je možné odhaliť a odstíhať bez spolupráce s osobami, ktoré sa na trestnej činnosti podieľali. Inými slovami povedané, je absurdné domnievať sa, že o mafiánskych vraždách alebo sofistikovaných podvodných schémach budú vypovedať rádové sestry z Rehole malých sestier Ježišových,“ uviedol Lipšic.
Za prekrútenú zmienku o Benešových dekrétoch nám chcú dávať šesť mesiacov basy, reaguje Šimečka na nový prílepok Smeru
Doplnil, že nevie akými konkrétnymi kauzami bol daný doplňujúci návrh motivovaný a ako prokurátorovi mu ani neprináleží o tom verejne špekulovať. Hodnotenie vierohodnosti spolupracujúcej osoby je podľa Lipšica vždy vecou konajúceho súdu a parametre vyhodnocovania takejto výpovede sú definované v rozsiahlej judikatúre Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva.
„Upozorňujem preto už teraz, že schválenie tohto návrhu bude mať za následok oslobodzujúce rozsudky aj v prípadoch (hrubokrkých) zločineckých skupín a mafiánskych vrážd. Kvôli niekoľkým trestným stíhaniam vplyvných osôb, tak bude opätovne znížená miera bezpečnosti všetkých ľudí na Slovensku – dokonca aj pred najnebezpečnejším druhom zločinu,“ dodal Lipšic.
Zásah do procesu voľného hodnotenia dôkazov
K návrhu sa na sociálnej sieti vyjadril aj advokát Peter Kubina s tým, že obvinené a obžalované osoby z vládnej koalície sa chystajú zákonom prikázať súdom, ako majú hodnotiť dôkazy v ich vlastných trestných veciach. Keďže sa koalícii nepodarilo pred spravodlivosťou zachrániť sa zmiernením trestných kódexov ani zrušením obávaných fungujúcich inštitúcií, tak idú podľa Kubinu zákonom zasiahnuť do procesu voľného hodnotenia dôkazov.
„Zásada voľného hodnotenia dôkazov je úplne základným komponentom ústavnej zásady nezávislosti súdnictva. Ak má naša ústava niečo, čo sa zvykne nazývať jej „materiálnym jadrom”, tak tieto zásady sa nachádzajú priamo v jeho strede. Zaručujú všetkým, ktorí sa ocitnú pred súdom, že dôkazy v ich veci súd vyhodnotí nezávisle a nestranne, jednotlivo a vo všetkých vzájomných súvislostiach, a že súdu nemôže nikto (a najmä nie politická moc) prikázať, ktoré dôkazy má a ktoré nemá zohľadniť a v akej miere,“ zdôraznil Kubina.
Doplnil však, že podľa koaličného návrhu už dôkazy nemá hodnotiť súd v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov, ale zákonodarca – teda koaličná väčšina pozostávajúca aj z obvinených a obžalovaných osôb, ktoré takto chcú zabrániť súdom vo voľnom hodnotení dôkazov.
Návrh sa dotkne aj kauzy vraždy Kuciaka
Ak bude návrh schválený, dotkne sa to podľa advokáta všetkých trestných konaní, v ktorých vypovedal nejaký spolupracujúci obvinený, vrátane kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a môžeme sa pripraviť na návrat 90-tych rokov minulého storočia.
„Ak bude týmto spôsobom z trestného konania odstránená zásada voľného hodnotenia dôkazov, Slovenská republika (prinajmenšom v oblasti trestného konania) prestane byť právnym štátom nielen podľa materiálnych, ale už ani podľa formálnych kritérií,“ dodal Kubina.
Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) vo štvrtok upozornil na to, že koalícia cez ústavnoprávny výbor parlamentu pretlačila pozmeňujúce návrhy k „horalkovej novele“ Trestného zákona prerokúvanej v skrátenom legislatívnom konaní. Medzi schválenými pozmeňovákmi sú podľa neho aj štyri prílepky, teda zmeny iných zákonov nijako nesúvisiace s „horalkovým“ návrhom novely Trestného zákona.
„Medzi nimi je aj zmena úpravy postavenia spolupracujúcich obvinených. A celkom zjavne sa týka aj obžalovaného podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara. Keď som sa ho na to spýtal, tak mi na otázku, či sa ho to týka, neodpovedal, ale z jeho odpovede bolo zrejmé, že je v návrhu hlboko zorientovaný a je s ním stotožnený,“ uviedol Dostál.