Andrej Žiarovský sa stal členom KDH, Majerský ho označil za odborníka na obranu a energetiku – VIDEO

Kresťanskí demokrati so Žiarovským spolupracujú už dlhšie a konzultovali rôzne posty a vyjadrenia.
Nová posila hnutia KDH Andrej Žiarovský (v popredí). Foto: reprofoto, www.facebook.com
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo svojich radoch privítalo novú posilu, je ňou Andrej Žiarovský. Na tlačovej besede ho predstavil predseda KDH Milan Majerský. Ako objasnil, ide o odborníka na bezpečnosť, obranu a energetiku. Doplnil, že kresťanskí demokrati so Žiarovským spolupracujú už dlhšie a konzultovali rôzne posty a vyjadrenia. Vyzdvihol tiež jeho skúsenosti.

Andrej Žiarovský je aj členom KDH,“ zdôraznil Majerský. Poukázal, že posila jeho hnutia je známa aj z rôznych televíznych diskusií, kde sa Žiarovský vyjadroval napríklad k otázkam vojny, obrany či bezpečnosti. Samotný Žiarovský ozrejmil hlavné dôvody, pre ktoré si vybral práve KDH. Uviedol, že s hnutím už dlhšie spolupracuje a je blízke jeho konzervatívnemu naturelu. Zdôraznil tiež, že subjekt je ideovo aj ideologicky ukotvený v tomto prostredí.

S veľkou nevôľou a veľkými obavami vnímam rozdelenie spoločnosti. Vzbudzuje to vo mne nepríjemné konotácie s druhou polovicou 30. rokov. A práve KDH síce pevne ideologicky zakotvené, ale v politických vyjadreniach veľmi umiernené, konštruktívne a konzistentné je tou stranou, ktorá môže, a verím, že aj dokáže, preklenúť tie zdanlivo neprekonateľné ideologické rozpory, ktorými žije naša spoločnosť v súčasnej dobe,“ ozrejmil. Ďalšou zložkou jeho rozhodnutia je podľa Žiarovského slov energetika. Téma je to podľa neho výsostne odborná, no vstupuje do oblasti bezpečnosti aj stratégie, čo sa už dotýka politiky.

Nech to znie akokoľvek pateticky, ja by som rád zanechal môjmu synovi Slovensko energeticky sebestačné a energeticky bezpečné,“ vravel. Spresnil tiež, že hoci s KDH ako externista spolupracoval už dlhšie, rozhodol sa „stav de facto a de iure zosúladiť„, a to tak, že do hnutia pred niekoľkými desiatkami hodín vstúpil.

