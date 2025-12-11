Matovič stál na Hodine otázok premiérovi za chrbtom, mal na sebe nápis „Dosť bolo Fica!“ – VIDEO

Vystúpenie predsedu vlády na parlamentnej Hodine otázok prerušil opozičný poslanec a šéf hnutia SlovenskoIgor Matovič. Ten sa postavil za premiéra, pričom mal na sebe sveter s nápisom „Dosť bolo Fica!„. Predseda vlády následne prerušil svoje vystúpenie.
Matoviča prišli na miesto konfrontovať koaliční poslanci. Ten im zároveň vyčítal predloženie „prílepku“ k novele Trestného zákona, ktorá má podľa neho pomôcť podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi. Šéf hnutia Slovensko nakoniec po tom, čo na neho apeloval podpredseda parlamentu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) opustil miesto pri rečníkom pulte.