Pellegrini sa postavil na stranu čurillovcov, tvrdí Fico a vyzýva na prelomenie prezidentovho veta

Predseda vlády Robert Fico prijal „s veľkou nespokojnosťou“ informáciu o vetovaní zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti prezidentom Petrom Pellegrinim. Zároveň vyzval vládnu koalíciu, aby v najbližších hodinách veto prezidenta prelomila.
„Prezident svojím rozhodnutím plne podporil nelegálnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023, kedy sa hrubo zneužívalo trestné právo proti vtedajšej opozícii,“ reagoval na veto hlavy štátu Fico. Strana Smer bude preto podľa neho zvažovať podporu Petra Pellegriniho v ďalších prezidentských voľbách. Prezident sa svojim konaním podľa predsedu vlády postavil na stranu čurillovcov.
Vyslovenie nedôvery Šutajovi Eštokovi
Rozhodnutie prezidenta je podľa Fica vyslovením nedôvery predsedovi Hlasu – SDMatúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorého si vybral ako svojho nástupcu v strane Hlas – SD. Bol to podľa neho práve predseda Hlasu – SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, ktorý presvedčil vládnu koalíciu o potrebe expresne a v skrátenom konaní zmeniť príslušný zákon, aby mohol zakročiť proti „policajným a prokurátorským zločincom z rokov 2020 až 2023.“ Fico konštatoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa s tým nedokázal doteraz efektívne vysporiadať.
Pellegrini vetoval transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, vláda vie plniť ciele aj bez ohrozovania právneho štátu – VIDEO
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok rozhodol, že nepodpíše zákon z dielne ministerstva vnútra, ktorého cieľom je transformácia súčasného úr na nový úrad.
ÚOO má osobitný význam
Ako v tejto súvislosti informovala kancelária hlavy štátu, absencia dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku viedli prezidenta k verdiktu vrátiť zákon ako celok parlamentu na opätovné prerokovanie.
„Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii,“ uviedol Pellegrini. Podľa jeho názoru má súčasný ÚOO osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur na projekty zlepšujúce život v regiónoch.