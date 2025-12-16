Obrana východného krídla EÚ je pre pretrvávajúcu ruskú hrozbu absolútnou prioritou, zhodli sa lídri

Obrana východného krídla Európy je „bezprostrednou“ prioritou Európskej únie vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavuje Rusko, uviedlo v utorok v spoločnom vyhlásení osem lídrov na prvom samite východného krídla EÚ v Helsinkách.
„Situácia si vyžaduje okamžité uprednostnenie východného krídla EÚ prostredníctvom koordinovaného a viacdoménového operačného prístupu,“ uvádza sa v záverečnom vyhlásení, ktoré lídri podpísali.
Rusko je trvalá hrozba
„Rusko zostáva hrozbou dnes, zajtra a v dohľadnej budúcnosti pre celú Európu,“ povedal na tlačovej konferencii fínsky premiér Petteri Orpo.
Premiéri Švédska, Estónska, Lotyšska, Poľska, Bulharska, Rumunska a Litvy sa zišli v hlavnom meste Fínska na jednodňovom summite, ktorý v takomto formáte konal po prvý raz.
Okrem obrany a bezpečnosti bola na programe stretnutia aj budúcnosť zmrazených aktív Ruska, ktoré sú v súčasnosti držané v Belgicku, ako aj prebiehajúce mierové rokovania o ukončení ruskej vojny na Ukrajine.
Dôležité rozhovory
Po rokovaniach v Berlíne sa európski lídri zaviazali chrániť Ukrajinu pred budúcou ruskou agresiou a zverejnili doteraz najpodrobnejší náčrt bezpečnostných záruk, ktoré sú pripravení Ukrajine ponúknuť.
„Včera v Berlíne Ukrajina, Európa a USA ukázali, že ak budeme spolupracovať, ak budeme konať spoločne, sme silnejší a musíme v tejto dobrej spolupráci pokračovať, aby sme mali dobrý, udržateľný mier na Ukrajine,“ povedal Orpo.
Dobre vycvičená armáda
Švédsky premiér Ulf Kristersson povedal, že sa podarilo dosiahnuť „významný pokrok“, pričom opísal rámec vytvorený okolo „veľmi silnej, dobre vybavenej a dobre vycvičenej ukrajinskej armády“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po dvoch dňoch rokovaní v Berlíne ocenil pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť s americkými vyjednávačmi a povedal, že mierový návrh bude už o niekoľko dní pripravený na predloženie Moskve.
Budúcnosť ukrajinských území okupovaných Ruskom a operačné detaily fungovania bezpečnostných záruk, najmä tých, ktoré poskytujú USA, však nateraz zostávajú nevyriešené.