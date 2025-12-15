Ukrajinská delegácia vidí skutočný pokrok v berlínskych rokovaniach medzi Zelenským a americkými vyjednávačmi

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj a vyslanci amerického prezidentaDonalda Trumpa dosiahli na berlínskych rokovaniach o ukončení vojny s Ruskom „skutočný pokrok“, oznámila v pondelok ukrajinská delegácia.
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov uviedol na sociálnych sieťach, že diplomatický maratón v nemeckej metropole bol „konštruktívny a produktívny“.
„Dúfame, že do konca dňa dosiahneme dohodu, ktorá nás priblíži k mieru,“ dodal bez uvedenia detailov o témach, ktoré zahŕňajú územné ústupky či bezpečnostné záruky.
Druhý deň rokovaní
Zelenskyj už druhý deň rokoval s Trumpovým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom a prezidentovým zaťom Jaredom Kushnerom pod prísnou ochranou v kancelárii nemeckého kancelára Friedricha Merza. Witkoff už v nedeľu hovoril o „pokroku“, no podľa zdroja oboznámeného s rokovaniami USA stále požadujú, aby Ukrajina odovzdala kontrolu nad Donbasom, čo je pre Kyjev neprijateľné.
Večer by sa mal Zelenskyj stretnúť s Merzom a skupinou európskych lídrov z Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Poľska a Fínska, ako aj so šéfmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie (EÚ), na samite vnímanom ako gesto podpory Ukrajine.
„Spravodlivý mier“ a neústupčivá Moskva
Kyjev sa snaží presvedčiť Washington, že prímerie musí byť dohodnuté bez územných ústupkov Rusku. Európski lídri trvajú na tom, že akákoľvek dohoda musí priniesť „spravodlivý mier“.
Trump presadzuje rýchle ukončenie vojny, no jeho pôvodný 28‑bodový plán bol podľa Kyjeva a európskych spojencov výrazne naklonený Moskve. Ukrajina predložila protinávrhy a Zelenskyj v nedeľu uviedol, že je pripravená rokovať o kompromisoch týkajúcich sa členstva v NATO výmenou za pevné bezpečnostné záruky.
Rusko však trvá na svojich požiadavkách vrátane územia a záväzku, že Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok povedal, že Moskva očakáva, že USA predstavia koncept, o ktorom sa rokuje v Berlíne.
Prísne bezpečnostné opatrenia
Zelenskyj sa v pondelok stretol aj s nemeckým prezidentom Frankom‑Walterom Steinmeierom a navštívil Bundestag. Uviedol, že ho informoval o práci s USA na dosiahnutí „dôstojného mieru“ a bezpečnostných záruk.
Berlín je pre rokovania uzavretý v režime vysokej bezpečnosti. Nemecký minister zahraničia Johann Wadephul vyjadril opatrný optimizmus, no dodal, že nie je jasné, či má ruský prezident Vladimir Putin vôľu vojnu skutočne ukončiť.