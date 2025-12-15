Rokovania o mieri na Ukrajine budú pokračovať, kľúčové otázky sú stále otvorené

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v pondelok v Berlíne pokračovať v rokovaniach s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, ako ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu s Ruskom.
Zelenského delegácia sa v nedeľu na viac ako päť hodín stretla s Trumpovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom. Witkoff následne na sociálnej sieti X povedal, že „sa dosiahol veľký pokrok a zajtra ráno sa bude pokračovať“.
Prísne bezpečnostné opatrenia
Stretnutie sa konalo za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení v berlínskom kancelárstve, kde v pondelok nemecký líder Friedrich Merz usporiada večeru so Zelenským, skupinou európskych lídrov a šéfmi NATO a EÚ.
Zelenskyj dúfa v podporu Američanov, je najspravodlivejšou možnosťou „ostať tam, kde sme“
Trump presadzuje ukončenie takmer štvorročnej vojny, ale Kyjev a jeho spojenci v Európe sa snažia zabrániť akémukoľvek urovnaniu, ktoré by výrazne zvýhodňovalo Rusko.
Doposiaľ nevyriešené zostávajú otázky týkajúce sa ukrajinských územných ústupkov, budúcich bezpečnostných záruk pre Kyjev a toho, či by Moskva súhlasila s akýmkoľvek návrhom, ktorý vypracujú Európania a Američania.
Ťažké otázky
„Chceme trvalý mier na Ukrajine,“ napísal Merz na X. „Pred nami ležia ťažké otázky, ale sme odhodlaní ísť ďalej. Ukrajinské záujmy sú aj európskymi záujmami,“ dodal nemecký kancelár.
Zelenskyj na ceste do Nemecka povedal, že je pripravený na „dialóg“ o ukončení otvorenej vojny, ktorá sa začala rozsiahlou ruskou inváziou vo februári 2022. Povedal takisto, že dúfa, že Washington podporí myšlienku zmrazenia frontovej línie tam, kde je, namiesto toho, aby sa Ukrajina vzdala celého Donbasu, ako to požaduje Moskva.
Sporná podpora
„Najspravodlivejšou možnosťou je ‚zostať tam, kde sme‘,“ povedal Zelenskyj novinárom cestou do Berlína. „Je to pravda, pretože ide o prímerie… Viem, že Rusko to nevníma pozitívne, ale chcel by som, aby nás Američania v tejto otázke podporili.“
Trump zvyšuje tlak na Ukrajinu, aby dosiahla dohodu po tom, čo minulý mesiac odhalil plán na ukončenie vojny, ktorý bol kritizovaný príliš ústretový voči Moskve.
Kyjevskí predstavitelia neskôr uviedli, že Washingtonu poslali jeho prepracovanú verziu. Witkoff v tejto súvislosti uviedol, že v nedeľu sa konali „hĺbkové diskusie“ o tomto pláne, „ekonomických programoch a ďalších témach“.
Zelenskyj v nedeľu povedal, že „Najdôležitejšie je, aby bol plán čo najspravodlivejší, v prvom rade pre Ukrajinu, pretože vojnu začalo Rusko.“
Rusom sa to nepáči
Poradca Kremľa Jurij Ušakov najnovšie kolo diplomatických rokovaní silne spochybnil. „Myslím si, že príspevok Ukrajincov aj Európanov k týmto dokumentom pravdepodobne nebude konštruktívny, to je problém,“ povedal Ušakov vo videopríhovore s tým, že Moskva najnovšie dokumenty nevidela.
Dodal však, že „ak sa objavia nejaké relevantné dodatky, budeme mať veľmi silné námietky, pretože sme veľmi jasne vyjadrili svoju pozíciu, ktorá, zdá sa, bola Američanom celkom jasná.“
Európania a Ukrajinci požiadali Spojené štáty, aby im poskytli „bezpečnostné záruky“ predtým, ako Ukrajina vyjedná akékoľvek územné ústupky, uviedlo v piatok Francúzsko.
Podľa najnovšieho amerického plánu by Ukrajina mohla vstúpiť do EÚ už v januári 2027, povedal v piatok pre agentúru AFP vysokopostavený francúzsky predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný.