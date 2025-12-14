Zelenskyj dúfa v podporu Američanov, podľa neho je najspravodlivejšou možnosťou „ostať tam, kde sme“

Trump od minulého mesiaca zvyšuje tlak na Kyjev, aby dosiahol dohodu, pričom jeho plán na ukončenie vojny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyjadril nádej, že Spojené štáty počas stretnutia v Berlíne podporia myšlienku zmrazenia frontovej línie na Ukrajine v jej súčasnej podobe.

Zvyšovanie tlaku

Najspravodlivejšou možnosťou je ‚ostať tam, kde sme‘. Je to pravda, pretože ide o prímerie… Viem, že Rusko to nevidí pozitívne, a bol by som rád, aby nás Američania v tejto veci podporili,“ povedal Zelenskyj novinárom pred príchodom do Berlína.

Trump od minulého mesiaca zvyšuje tlak na Kyjev, aby dosiahol dohodu, pričom jeho plán na ukončenie vojny bol kritizovaný ako príliš priaznivý voči Moskve, vrátane požiadavky, aby Ukrajina odovzdala strategické územia.

Zelenskyj je pripravený na dialóg

Tento návrh vyvolal diplomatickú aktivitu medzi USA a európskymi spojencami Ukrajiny, pričom ukrajinskí predstavitelia nedávno poslali Washingtonu upravenú verziu plánu. Zelenskyj uviedol, že zatiaľ nedostal odpoveď od Washingtonu na ukrajinské úpravy, no dostáva všetky signály a je pripravený na dialóg, ktorý sa začína práve v sobotu.

„Samit v Berlíne je dôležitý. Stretávame sa s Američanmi aj Európanmi… A tieto stretnutia prebiehajú dnes a zajtra,“ dodal Zelenskyj.

Biely dom potvrdil, že Trumpov vyslanec Steve Witkoff sa cez víkend stretne so Zelenským a európskymi lídrami, aby diskutovali o stave mierových rokovaní. „Najdôležitejšie je, aby plán bol čo najspravodlivejší, predovšetkým pre Ukrajinu, pretože vojnu začalo Rusko,“ zdôraznil Zelenskyj.

Nové letecké útoky

Medzitým Kyjev hlásil nové letecké útoky zo strany Ruska, ktoré v noci vypustilo 138 dronov a balistickú raketu.

Ruský dron zasiahol „jednu z nemocníc v Chersone“, kde boli zranené dve osoby vrátane zdravotnej sestry, uviedla regionálna správa na Telegrame. V Záporožskej oblasti bolo zranených najmenej 11 ľudí, informoval tamojší gubernátor Ivan Fedorov.

