Ukrajinci zničili Rusom ponorku za pol miliardy dolárov, použili podvodné drony Sea Baby - VIDEO

Ukrajinská bezpečnostná služba a námorné sily ukrajinskej armády zaútočili na ruskú ponorku v Novorossijsku. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na tlačovú službu SBU, ktorá zverejnila video z útoku.
Podľa SBU podvodné drony Sea Baby vôbec prvýkrát v histórii vyhodili do vzduchu ponorku ruských síl triedy 636.3 „Varšavianka“. „V dôsledku výbuchu ponorka utrpela kritické poškodenie a bola prakticky vyradená z prevádzky,“ uviedli ukrajinskí predstavitelia.
Britské námorníctvo tri dni monitorovalo ruskú ponorku v Lamanšskom prielive
„Na palube ponorky sa nachádzali štyri odpaľovacie zariadenia rakiet Kalibr, ktoré nepriateľ používa na útoky na územie Ukrajiny,“ uviedla SBU s tým, že išlo o spoločnú operáciu vojenskej kontrarozviedky a námorných síl.
Špeciálna služba poznamenala, že cena jednej ponorky tejto triedy je približne 400 miliónov dolárov a vzhľadom na medzinárodné sankcie by skonštruovanie podobnej ponorky mohlo teraz stáť až 500 miliónov dolárov. „Táto trieda ponoriek je známa vďaka schopnosti trupu absorbovať zvuk. Objekt tak zostáva neviditeľný pre sonary,“ uvádza sa v správe.