Európa chce zriadiť medzinárodný orgán reparácií pre Ukrajinu

Vysokopostavení európski predstavitelia sa v utorok stretli, aby zriadili medzinárodný orgán, ktorý bude rozhodovať o desiatkach miliárd eur na prípadné reparácie pre Ukrajinu v dôsledku ruskej invázie. Medzinárodná komisia pre nároky Ukrajiny bude posudzovať a rozhodovať o nárokoch na reparácie vrátane sumy, ktorá sa má vyplatiť.
Očakávalo sa, že orgán schvália na samite v Haagu, na ktorom sa zúčastnia ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová. Vzniku komisie predchádzalo zriadenie „registra škôd“, do ktorého už jednotlivci aj organizácie podali viac ako 80-tisíc žiadostí o odškodnenie. Ďalším krokom bude založenie kompenzačného fondu, pričom zatiaľ nie je jasné, ako bude táto kľúčová časť mechanizmu v praxi fungovať.
Európski lídri navrhli vytvorenie mnohonárodných síl na zabezpečenie mieru na Ukrajine
Lídri EÚ sú pod tlakom, aby sa na samite, ktorý sa začne vo štvrtok, dohodli na ďalšom postupe v otázke zmrazených ruských aktív. Hľadajú spôsoby, ako financovať pôžičku Kyjevu, ktorá by podľa návrhu bola splatená z prípadných ruských reparácií Ukrajine. Plán má síce silnú podporu mnohých členských štátov vrátane Nemecka, zatiaľ však narazil na tvrdý odpor Belgicka.
Európska únia zmrazila od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu približne 200 miliárd eur prostriedkov ruskej centrálnej banky, pričom ich drvivú väčšinu spravuje medzinárodná depozitná organizácia Euroclear v Belgicku.