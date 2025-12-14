Rusko musí byť pod tlakom USA, aby pristúpil na kompromis, tvrdí Zelenskyj

Počas rokovaní delegácie diskutujú nielen o bilaterálnych vzťahoch, ale aj o reakcii na ruské signály.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Rusko musí urobiť kompromis v otázke ukončenia vojny proti Ukrajine, ak naň Spojené štáty budú naďalej vyvíjať tlak. Ako referuje web liga.net, počas nedeľňajšieho rozhovoru s novinármi to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Poznamenal, že Ukrajina nemá priamy kontakt s Ruskom a o ich požiadavkách, krokoch, ochote alebo neochote niečo urobiť informujú Spojené štáty. Počas rokovaní delegácie diskutujú nielen o bilaterálnych vzťahoch, ale aj o reakcii na ruské signály.

„Čo sa týka kompromisov s ruskou stranou. V každom prípade, ak Amerika vyvinie tlak, ak partneri vyvinú tlak a ak Amerika chce ukončiť túto vojnu, ako to dnes demonštrujú na vysokej úrovni, verím, že Rusi by mali urobiť kompromis,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský líder tiež povedal, že s príchodom zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, podnikateľa Jareda Kushnera, do amerického tímu a pridaním „ekonomickej zložky“ bolo rozhodnuté, že sa bude diskutovať nielen o 20-bodovom rámcovom mierovom pláne, ale aj o obnove Ukrajiny a bezpečnostných zárukách.

Počas tohto rozhovoru Zelenskyj zároveň informoval, že Ukrajina zatiaľ nedostala odpoveď USA na najnovšiu verziu mierového plánu na ukončenie vojny.

