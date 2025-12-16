Paríž chce pre Kyjev robustné bezpečnostné garancie, skôr než sa začne diskutovať o územných ústupkoch

Rusko si nárokuje viacero ukrajinských regiónov, ktoré nemá plne pod kontrolou.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: archívne, SITA/AP
Francúzsko požaduje pre Ukrajinu „robustné bezpečnostné záruky“ ešte pred akoukoľvek diskusiou o prípadnom postúpení územia Rusku s cieľom ukončiť vojnu. Informoval o tom v utorok tím francúzskeho prezidentaEmmanuela Macrona.

„Skôr ako začneme diskutovať o území, chceme vidieť robustné bezpečnostné záruky,“ reagoval poradca prezidenta Macrona na rokovania ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského s americkými vyslancami a európskymi lídrami v Berlíne, ktoré smerujú k dohode po takmer štyroch rokoch konfliktu. Podľa Paríža nastal pokrok vďaka spresneniu podoby americkej podpory.

Dohoda je bližšie než kedykoľvek predtým

Berlínske rokovania nadväzujú na americký plán pre Ukrajinu, ktorý bol pôvodne vnímaný ako veľmi priaznivý pre Rusko. Kyjev a európski partneri sa ho snažia upraviť, pričom kľúčovými spornými bodmi zostávajú bezpečnostné záruky a otázka území.

Americký prezidentDonald Trump v pondelok vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny je bližšie než kedykoľvek predtým. Zároveň však čoraz častejšie prejavuje podráždenie voči Kyjevu, hoci USA zostávajú kľúčovým podporovateľom Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022.

Problematické územia

Európski lídri v Berlíne navrhli ako súčasť amerických bezpečnostných garancií vytvorenie mnohonárodných síl, ktoré zabezpečili, že Rusko prípadnú mierovú dohodu neporuší.

Zelenskyj privítal nové americké záruky, ale priznal, že rozdiely pretrvávajú najmä pri otázke území, ktoré by Ukrajina musela odstúpiť Moskve. Rusko si nárokuje viacero ukrajinských regiónov, ktoré nemá plne pod kontrolou.

