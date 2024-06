Niektoré kolektívy, kde je prítomná šikana na pracovisku, sa úplne rozložia, tvrdí manažérsky kouč Birčák (rozhovor)

Niektoré kolektívy, kde je prítomná šikana na pracovisku, sa úplne rozložia. V rozhovore pre agentúru SITA to potvrdil manažérsky kouč a školiteľ Alexander Birčák.

Dôvodom týchto rozpadnutých kolektívov je podľa jeho skúseností, že tam majú nevyjasnené vzťahy, kedy tí ľudia nevedia, čo majú robiť, nie sú jasne stanovené kompetencie, nie je jasná podriadenosť a nejaká hierarchia. V prípade, že tam je nejaký toxický človek, tak ten dokáže rozložiť oddelenie, niekedy aj firmu, a potom ľudia končia na psychiatrii, na práškoch, niektorí dokonca páchajú až samovraždu.

„Šikana na pracovisku to je výraz, keď sa niekto dominantne správa voči inej osobe a nejakým spôsobom si dokazuje buď svoju prevahu, buď si robí žarty na úkor tej osoby, alebo keď človek má pocit, že vy ste mu ublížili, a on sa vám teraz musí pomstiť, aby nejako vyrovnal nejakú vesmírnu rovnováhu,“ vysvetlil Alexander Birčák.

Prevracanie oči a robenie grimasy

Šikana na pracovisku môže mať podľa jeho slov niekoľko foriem od pasívne agresívnych, ako je napríklad mlčanie, kedy vám dotyčný niečo hovorí, alebo sa na niečo pýta, ale vy ho odignorujete. Neodzdravenie je podľa Birčáka tiež forma pasívnej agresivity.

Do šikany sa radí aj prevracanie oči alebo robenie grimasy, keď človek s vami hovorí, a vy ho nejakým spôsobom znevažujete.

„Potom také tvrdšie formy šikany sú ohováranie, znevažovanie toho človeka poza chrbát, vytváranie nejakých koalícií proti tomu človeku, vytváranie obrazu nepriateľa, ktorý za všetko môže, až po otvorené útoky, nadávky, znevažovanie a vyhrážky. Niekedy to môže dôjsť až k fyzickým násilnostiam,“ tvrdí odborník na šikanu na pracovisku.

Stres nás najprv vybudí k výkonu, ale potom…

V práci sa môžu šikanovať kolegovia navzájom na rovnakej úrovni. Taktiež šéf môže šikanovať svojich podriadených. Ďalšou možnosťou je tiež, že niektorí šikanátori sa snažia vytvoriť si skupinu, ktorá bude jednu osobu šikanovať a znepríjemňovať jej život.

Následky tejto formy utláčania na pracovisku môžu byť podľa Birčáka v troch sférach. Prvá sféra je zdravotný stav, kedy ide o rôzne psychosomatické problémy, ktoré sa u človek začnú objavovať. Druhá sféra je psychický stav, nervozita, nespavosť, problémy, úzkostlivosť alebo depresie. Tretia sféra je zmena správania, kedy je človek vystavovaný sústavnému stresu.

Ako uvádza manažérsky kouč, stres má vlastnosť, že zo začiatku nás najprv vybudí k výkonu, ale keď to prekročí určitú hranicu, tak nám začne energiu odčerpávať a v podstate nás demobilizuje.

„Problém je v tom, že keď sme v nadmernom strese, tak nám klesá IQ, pretože sa dostáva k moci jašterí alebo ten plazí mozog, to sú tie najstaršie časti mozgovej kôry, ktoré majú za úlohu zabezpečiť naše prežitie. A to si môžete všimnúť, že niektorí ľudia, ktorí sú v strese, tak zrazu prestanú chápať, alebo sa na vás pozerajú, že čo im to rozprávate, a vy im hovoríte úplne normálne veci. To je tým, že sú vystresovaní a pokleslo im IQ. Vtedy potrebujete tým ľuďom umožniť, aby sa spamätali, upokojili, aby im znova stúplo IQ, a aby boli schopní s vami racionálne komunikovať,“ vysvetľuje Birčák.

Hodnotiace pohovory

Šikana je podľa výskumov všeobecne rozšírená po celej Európe a aj v celom svete. Na Slovensku je to podľa Birčáka možno menej časté, pretože sme demokratická spoločnosť a spôsoby, ako sa voči tomu brániť alebo chrániť, sú pokročilejšie ako v nejakých totalitných systémoch. Odborník však zdôrazňuje, že šikana je súčasťou medziľudskej komunikácie.

„Niekedy je veľmi ťažké urobiť hranicu medzi šikanou a dominantným správaním alebo autoritativným správaním, ktoré v niektorých situáciách môže mať plné oprávnenie. V nejakých krízových situáciách nemáte čas diskutovať alebo zaujímať sa o pocity toho človeka. V niektorých situáciách ten, čo to rieši, proste potrebuje vydať príkazy a požaduje okamžité splnenie, a keď to okamžité splnenie nepríde, tak možno aj utrúsi nejakú opovržlivú poznámku alebo nadávku,“ vysvetľuje manažérsky kouč.

Štandardným spôsobom, ako predchádzať nezdravým vzťahom a šikane na pracovisku, sú podľa jeho slov najmä hodnotiace pohovory. Je to príležitosť, kedy sa manažér môže so svojimi podriadenými rozprávať o veciach, ktoré fungujú, ale aj o veciach, ktoré nefungujú.

