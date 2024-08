Úspešné partnerstvo s UEFA EURO 2024

Lidl oslávil svoje prvé medzinárodné futbalové partnerstvo s UEFA EURO 2024 TM ako oficiálny partner najväčšieho futbalového turnaja v Európe.

ako oficiálny partner najväčšieho futbalového turnaja v Európe. Na ihrisko spolu so svojimi idolmi vystúpilo 1 122 malých členov Lidl Kids Team z celej Európy. Do súťaže v rámci projektu sa zapojilo viac ako 1,1 milióna súťažiacich.

Na štadiónoch v Lidl stánkoch a vo Fan zónach diskont futbalovým fanúšikom doprial čerstvé ovocné poháre, do ktorých bolo spracovaných 91 ton ovocia.

Viac ako 16 000 šťastlivcov, medzi ktorými boli zákazníci, zamestnanci a malí výhercovia Lidl Kids Team so svojimi rodičmi, mali možnosť zažiť niektorý zo zápasov priamo na štadióne.

Lidl, jeden z popredných maloobchodných predajcov potravín v Nemecku a Európe, oslavuje svoje vôbec prvé medzinárodné futbalové partnerstvo v súvislosti s UEFA EURO 2024TM. Keďže šport je jedným z pilierov v rámci dlhodobého záväzku Lidla k zdraviu a uvedomelému stravovaniu, partnerstvo sprevádzala kampaň Lidl „We’re On Your Team“. Tá reprezentuje záväzok spoločnosti byť na strane zákazníkov: Od udržiavania nízkych cien a ľahkej dostupnosti jednoduchých, zdravých a čerstvých potravín až po priblíženie najväčšieho futbalového turnaja v Európe fanúšikom.

Ruka v ruke s hviezdami

Počas štyroch týždňov šampionátu Lidl doprial nezabudnuteľný zážitok 1 122 deťom, ktoré v rámci projektu Lidl Kids Team robili oficiálny sprievod profesionálnych hráčov. Členmi Lidl Kids Team boli deti vo veku od šesť do desať rokov bez ohľadu na pohlavie či pôvod. Na zapojenie sa do súťaže stačilo, aby zákonní zástupcovia vyplnili formulár prostredníctvom aplikácie Lidl Plus. Celkovo sa zapojilo viac ako 1,1 milióna ľudí.

Predtým ako sa malí fanúšikovia pripojili k najlepším európskym futbalistom, priamo v Nemecku si vychutnali nabitý program plný zábavy a vzdelávacích zážitkov. Turnaj bol plný momentov, ktoré sa dajú zažiť len raz za život, od objatia futbalovej legendy Cristiana Ronalda, cez rozhovor s kapitánom Česka Tomášom Součkom, vstup na ihrisko so španielskym záložníkom Rodrim až po stretnutie so slovenskou futbalovou hviezdou Stanislavom Lobotkom.

Inšpirácia k zdravším rozhodnutiam

Oslobodenie sa od tradícií a posila futbalu pri zatraktívňovaní zdravých a cenovo dostupných možností. Lidl ponúkal čerstvé ovocie v stánkoch na štadiónoch v Berlíne, Mníchove, Dortmunde, Stuttgarte a Frankfurte, ako aj vo Fan zónach v Berlíne, Mníchove, Dortmunde, Stuttgarte, Frankfurte, Lipsku, Hamburgu a Düsseldorfe. Pred štadiónmi a vo Fan zónach sa ako zdravá alternatíva rozdávali ovocné poháre, na ktoré sa spracovalo 91 ton ovocia. Vďaka tomu boli futbalové zápasy sviežejšie a zdravšie nielen pre profesionálnych hráčov, ale aj pre divákov, podporovateľov a fanúšikov všetkých vekových kategórií – najmä pre deti. V rámci Majstrovstiev Európy, ktoré stavajú do centra pozornosti futbal, spoločnosť Lidl vyzdvihla čerstvé ovocie, čím zmenila pohľad na občerstvenie počas športových podujatí.

Okrem toho sa podarilo priblížiť futbalovú atmosféru aj fanúšikom mimo hostiteľských miest UEFA EURO 2024TM. Počas turnaja sa na 21 miestach v Nemecku, ako aj v ďalších deviatich európskych krajinách, konali, Lidl fan festivaly, ktoré boli zamerané aj na zdravú výživu.

Medzinárodné športové podujatia, ako napríklad UEFA EURO 2024TM , zohrávajú dôležitú úlohu pri vedení detí k športovým aktivitám a sú pre ne obrovskou inšpiráciou. Diskont je presvedčený, že aj možnosť stať sa súčasťou Lidl Kids Teamu, pomôže podporiť túto inšpiráciu a viesť deti v celej Európe k športu.

Priblíženie futbalu fanúšikom

Partnerstvo spoločnosti Lidl s UEFA EURO 2024TM bolo navrhnuté tak, aby zo spolupráce profitovali najmä verní zákazníci naprieč celou Európou. Prostredníctvom aplikácie Lidl Plus reťazec usporiadal súťaže o lístky na zápas a plne hradený zájazd do Nemecka. Do súťaže sa zapojilo 15,3 milióna účastníkov. Zápasy počas UEFA EURO 2024 si naživo užilo viac ako 16 000 fanúšikov z viac ako 30 krajín, a to najmä vďaka súťaži v Lidl Plus.

Dokonca aj v Lidl krajinách, ktoré sa nekvalifikovali na EURO 2024TM, sa šírili emócie prostredníctvom kampane. Podarilo sa tak vytvoriť ucelený zážitok a osloviť fanúšikov na štadiónoch a vo Fan zónach, ale aj ľudí pri televízii a na sociálnych sieťach. Podľa UEFA napríklad desať Fan zón v hostiteľských mestách navštívilo celkovo 5,8 milióna návštevníkov.

„Futbal inšpiruje milióny ľudí každý deň. A Lidl je pre milióny ľudí spoľahlivým partnerom pri ich každodenných nákupoch. Aj preto bolo pre nás partnerstvo s UEFA EURO 2024TM tou správnou voľbou. V rámci tohto partnerstva sme poukázali aj na spoločensky dôležitú tému. Spoločným cieľom totiž bolo zvýšiť povedomie o zdravom a aktívnom spôsobe života s čerstvými, udržateľnými a zdravými potravinami, čo sa podľa nášho názoru veľmi dobre podarilo,“ hovorí obchodný riaditeľ Branislav Brzula, zodpovedný za úsek starostlivosti o zákazníkov v rámci rezortu nákupu.

Projekty zamerané na podporu detí a ich zdravia sú súčasťou CSR stratégie Lidla. Všetky záväzky diskontu zákazníci nájdu na webovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.

