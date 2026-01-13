Farmári v Paríži protestujú proti obchodnej dohode EÚ s Mercosurom

Desiatky traktorov v pondelok ráno dorazili do Paríža, kde francúzski farmári protestujú proti obchodnej dohode, ktorú Európska únia uzavrela so štyrmi krajinami Južnej Ameriky. Dlho odkladaný obchodný pakt s blokom Mercosur bol minulý týždeň schválený EÚ a má byť podpísaný túto sobotu.
Farmári vo Francúzsku a viacerých ďalších krajinách sa obávajú ohrozenia svojich výrobkov kvôli prívalu lacného hovädzieho mäsa a ďalších produktov z Južnej Ameriky. Počas víkendu a aj v utorok proti dohode protestovali tisíce farmárov vo Francúzsku, Írsku a Poľsku. Očakáva sa, že v Paríži bude v utorok pokračovať protest s približne 300 traktormi.
EÚ dala zelenú obchodnej dohode s Mercosurom. Francúzsko prehlasovali, farmári protestujú
Polícia informovala, že do hlavného mesta do 7:00 ráno vstúpilo približne 150 traktorov za sprievodu policajtov. Farmári plánujú pomalú jazdu po hlavných bulvároch Paríža vrátane slávneho Champs-Élysées.
Väčšina z 27 členských štátov EÚ podporuje obchodnú dohodu s Mercosurom, pričom jej zástancovia tvrdia, že je kľúčová pre zvýšenie vývozu, podporu ekonomiky Európy a prehĺbenie diplomatických vzťahov v čase globálnej neistoty.
Spoločný hlas farmárov a štátu je nevyhnutný pre spravodlivú poľnohospodársku politiku Európskej Únie
Na druhej strane je dohoda silne odmietaná farmármi a ďalšími skupinami pre obavy z dodatočného prílevu až 99 000 ton lacného hovädzieho mäsa z Brazílie a ďalších krajín regiónu, čo by mohlo destabilizovať európsky poľnohospodársky sektor.
Dohoda, ktorá sa pripravovala viac ako 25 rokov, by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete a posilnila by obchod medzi 27-člennou EÚ a blokom Mercosur, ktorý tvoria Brazília, Paraguaj, Argentína a Uruguaj. Hlavný export Mercosuru do EÚ zahŕňa poľnohospodárske produkty a nerasty, zatiaľ čo EÚ by vyvážala stroje, chemikálie a liečivá so zníženými clami.