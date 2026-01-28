Šubová upozornila v europarlamente na rozkrádanie agrodotácií, o kauze haciend sa rokovalo bez Takáča - VIDEO

Slovensko má vážny problém s rozkrádaním agrodotácií a zlyhaním kontrolných mechanizmov na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Upozornila na to Zuzana Šubová, ktorá vystúpila s konkrétnymi zisteniami na zasadnutí európskeho výboru. Upozornila na klientelizmus, korupciu a systematické zneužívanie verejných financií, ktoré sú určené pre farmárov.
Korupčné praktiky
Šubová prezentovala zistenia na pôde európskeho parlamentu, ktorý sa na Výbore pre kontrolu rozpočtu opäť venoval ochrane finančných záujmov EÚ na Slovensku, pričom témou bola aj kauza haciend. Okrem Šubovej, ktorá pôsobila ako riaditeľka protikorupčnej sekcie PPA, vystúpili na verejnom vypočutí aj ďalší predstavitelia zo Slovenska, a to bývalý riaditeľ NAKAĽubomír Daňko, bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon či riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Šubová už dlhodobo poukazuje na korupčné praktiky na PPA. Na pôde európskeho parlamentu upozornila na to, že Najvyšší kontrolný úrad SR vydal osem kontrolných správ, ktoré jednoznačne potvrdzujú zlyhanie kontrolných mechanizmov PPA, zatiaľ čo klientelizmus a korupčné väzby fungujú bez prekážok.
Absencia Takáča
„Európskym inštitúciám sú často predkladané nepravdivé a skreslené informácie o čerpaní agrodotácií. V skutočnosti systém nefunguje a peniaze sa nedostávajú k poctivým farmárom,“ zdôraznila Šubová. Poslanci výboru sa detailne oboznámili aj s domovou prehliadkou u Šubovej.
„Zopakovala som, že spolu s Demokratmi budeme pokračovať v odhaľovaní všetkých prešľapov a podozrení z rozkrádania našich spoločných peňazí,“ dodala Šubová, ktorú sprevádzal Michal Kiča zo strany Demokrati. Na pôde europarlamentu však chýbal samotný minister pôdohospodárstva Richard Takáč, pričom na zasadnutí výboru sa nezúčastnil ani žiadny iný zástupca agrorezortu. Kiča zdôraznil, že absencia ministra či zástupcov rezortu je neakceptovateľná.
Kauza haciendy
„Je to jasný signál, že minister nenašiel odvahu, aby objasnil rozkrádačky na PPA. O to viac, že doma na Slovensku sa ich snaží pred voličmi zľahčovať,“ povedal Kiča. Demokrati upozornili, že odkrývanie týchto schém je kľúčové pre ochranu dobrého mena Slovenska v EÚ. „Nedovolíme, aby malo Slovensko pokazené meno a slabú vyjednávaciu pozíciu. Práve naopak – pravda je jediná cesta, ako ochrániť česť krajiny a zabezpečiť, aby európske peniaze konečne slúžili tým, ktorým sú určené,“ uzavrela Šubová.
Na vypočutí bola prítomná aj europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) a český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý na Slovensku viedol delegáciu europoslancov z Výboru pre kontrolu rozpočtu. Lexmann uviedla, že kauza haciendy sa stala symbolom zlyhaní hospodárenia z čias predošlých vlád Smeru-SD, a to pre podozrenia, že z eurofondov určených na rozvoj cestovného ruchu si oligarchovia postavili súkromné rezidencie a luxusné vily.
Systémový problém
Poukázala na to, že aj napriek škandálom pri nakladaní s európskymi peniazmi, vláda systematicky oslabuje a rozkladá inštitúcie, ktoré majú podobné prípady odhaľovať a vyšetrovať. Nie je preto podľa nej prekvapením, že v Bruseli rastie vážne znepokojenie nad tým, ako Slovensko nakladá s európskymi peniazmi. Lexmann opäť zdôraznila, že eurofondy pre poľnohospodárov nesmú byť trofejou pre vyvolených, ale majú slúžiť všetkým občanom Slovenska.
„To, čo dnes na Slovensku sledujeme, nie je ojedinelé zlyhanie, ale systémový problém. Kontrola nie je útokom, ale podmienkou dôvery a samotnej európskej solidarity,“ uviedol Zdechovský. Lexmann doplnila, že pre KDH je zásadné, aby eurofondy zlepšovali život občanov.
Zdôraznila, že ich cieľom nie je to, aby boli eurofondy Slovensku odobrané, ale aby slúžili na to, na čo sú určené. Systém je podľa nej potrebné nastaviť tak, aby sa zabránilo ich zneužívaniu. Neúčasť ministra Takáča v europarlamente, kde sa vyšetrovala kauza haciendy, kritizuje aj strana Sloboda a Solidarita (SaS).
Odhalenia
„Europoslanci chcú vysvetlenie, prečo peniaze pre poľnohospodárov skončili v súkromných haciendách ľudí blízkych Smeru. Viete, koho poslal minister Takáč do Bruselu vysvetľovať túto kauzu? Nikoho,“ napísal predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti. Upozornil, že práve teraz vyšlo najavo, že štát poslal ďalších 800-tisíc eur haciende Fafokan, aj keď ju vyšetruje polícia.
„Polícia pri vyšetrovaní dokonca zistila, že Fafokan doložil k žiadosti o štátnu dotáciu nájomnú zmluvu podpísanú človekom, ktorý ani neexistuje. Aj tak jej Takáčovi podriadení vyplatili ďalšie peniaze,“ upozornil predseda SaS s tým, že tejto kauze sa budú aj naďalej venovať a prídu aj s ďalšími odhaleniami.