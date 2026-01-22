Takáč sa stretol so svojím českým náprotivkom, spoločne chcú chrániť európsky agrosektor – VIDEO

Ministri zdôraznili potrebu ochrany vnútorného trhu EÚ pred nekontrolovanými dovozmi z tretích krajín a žiadajú, aby dovážané produkty spĺňali rovnaké štandardy ako produkcia v EÚ.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (vľavo) a český minister poľnohospodárstva Martin Šebestyán na tlačovej konferencii. Štvrtok, 22. január, 2025. Reprofoto: www.facebook.com
Slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč a jeho český rezortný kolega Martin Šebestyán sa na bilaterálnom rokovaní vo Voderadoch zhodli na potrebe chrániť európsky agrosektor, posilniť Spoločnú poľnohospodársku politiku a prehĺbiť spoluprácu medzi oboma krajinami. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti prvej zahraničnej pracovnej cesty českého ministra.

Kritizovali nedostatočný rozpočet

Ministri kritizovali návrhy Európskej komisie k budúcemu viacročnému finančnému rámcu po roku 2028, najmä nedostatočný rozpočet pre poľnohospodárstvo. Upozornili, že vplyvom inflácie môže reálny prepad podpory pre farmárov presiahnuť 30 percent. Odmietli aj povinné stropovanie a degresivitu priamych platieb. „Pre Slovensko ako krajinu so štrukturálne väčšími farmami majú tieto opatrenia likvidačný charakter a neprimerane zasahujú produktívne podniky. Presadzujeme ich uplatňovanie na báze dobrovoľnosti,“ spresnil minister Takáč.

Obe strany zdôraznili potrebu ochrany vnútorného trhu EÚ pred nekontrolovanými dovozmi z tretích krajín a žiadajú, aby dovážané produkty spĺňali rovnaké štandardy ako produkcia v EÚ. Zároveň podporili vytvorenie osobitného európskeho fondu na kompenzáciu škôd spôsobených dovozmi z Ukrajiny.

Farmári musia mať reálne podmienky

Ministri vyzdvihli význam spolupráce krajín V4 pri presadzovaní spoločných pozícií v Bruseli a zhodli sa aj na potrebe modernizácie európskej legislatívy v oblasti ochrany zvierat.

Ak chceme, aby európske poľnohospodárstvo zostalo konkurencieschopné a zároveň udržateľné, musíme farmárom vytvárať reálne podmienky na prechod k modernejším a šetrnejším postupom. To si vyžaduje nielen vyššie nároky, ale aj primeranú podporu a rozumnú samostatnú legislatívu,“ doplnil minister Šebestyán. Súčasťou rokovania bol podpis Memoranda k vyhláseniu 12. februára za Medzinárodný deň Frankovky modrej.

