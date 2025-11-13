Záujem poľnohospodárov prekvapil, Takáčovo ministerstvo navyšuje podporu v rámci Zelenej nafty

Proces schvaľovania žiadostí na rok 2025 je už ukončený.
Richard Takáč
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zvýšilo objem financií určených na podporu v rámci schémy Zelená nafta, ktorá funguje ako forma štátnej pomoci prostredníctvom úľav na environmentálnych daniach. Opatrenie získalo vyšší záujem ako pôvodne očakávali, preto bol rozpočet navýšený z plánovaných 30 miliónov eur na 33 254 990 eur.

„Aj v období rozpočtovej konsolidácie považujeme za kľúčové podporovať poľnohospodárov, ktorí sa venujú živočíšnej výrobe a špecializovanej rastlinnej produkcii. Z tohto dôvodu sme aj tento rok rozhodli, že každému oprávnenému žiadateľovi budú vyplatené plné sumy a celkovú alokáciu sme navýšili o viac než tri milióny eur. Agrosektor má v našej vláde pevné miesto, hoci opozícia tvrdí opak a nevyhýba sa nepravdám,“ zdôraznil minister pôdohospodárstva Richard Takáč.

Proces schvaľovania žiadostí na rok 2025 je už ukončený. Pôdohospodárska platobná agentúra prijala celkovo 3 345 žiadostí, pričom po dôsledných administratívnych kontrolách bolo schválených 3 158 z nich. Žiadatelia už postupne dostávajú zmluvy, ktoré po podpise umožnia vyplácanie finančných prostriedkov zo strany agentúry.

„Záujem o túto formu podpory medzi poľnohospodármi opäť narástol. Vlani sme podporu poskytli približne trom tisícom prijímateľov, tento rok ich počet stúpol na 3 158. Rozšírenie alokácie, aby mohli byť všetky oprávnené žiadosti uspokojené v plnej miere, vnímame ako pozitívny signál pre celý sektor,“ doplnil generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.

