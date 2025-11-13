Záujem poľnohospodárov prekvapil, Takáčovo ministerstvo navyšuje podporu v rámci Zelenej nafty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zvýšilo objem financií určených na podporu v rámci schémy Zelená nafta, ktorá funguje ako forma štátnej pomoci prostredníctvom úľav na environmentálnych daniach. Opatrenie získalo vyšší záujem ako pôvodne očakávali, preto bol rozpočet navýšený z plánovaných 30 miliónov eur na 33 254 990 eur.
„Aj v období rozpočtovej konsolidácie považujeme za kľúčové podporovať poľnohospodárov, ktorí sa venujú živočíšnej výrobe a špecializovanej rastlinnej produkcii. Z tohto dôvodu sme aj tento rok rozhodli, že každému oprávnenému žiadateľovi budú vyplatené plné sumy a celkovú alokáciu sme navýšili o viac než tri milióny eur. Agrosektor má v našej vláde pevné miesto, hoci opozícia tvrdí opak a nevyhýba sa nepravdám,“ zdôraznil minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Takáč oznámil rekordnú podporu pre farmárov, počet oviec prvýkrát za dekádu stúpol
Proces schvaľovania žiadostí na rok 2025 je už ukončený. Pôdohospodárska platobná agentúra prijala celkovo 3 345 žiadostí, pričom po dôsledných administratívnych kontrolách bolo schválených 3 158 z nich. Žiadatelia už postupne dostávajú zmluvy, ktoré po podpise umožnia vyplácanie finančných prostriedkov zo strany agentúry.
Štátna pomoc Zelená nafta 2024 prinesie slovenským poľnohospodárom viac peňazí
„Záujem o túto formu podpory medzi poľnohospodármi opäť narástol. Vlani sme podporu poskytli približne trom tisícom prijímateľov, tento rok ich počet stúpol na 3 158. Rozšírenie alokácie, aby mohli byť všetky oprávnené žiadosti uspokojené v plnej miere, vnímame ako pozitívny signál pre celý sektor,“ doplnil generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.