Kontrola eurofondových penziónov odhalila pochybenia, opozícia hovorí o zametaní káuz pod koberec - VIDEO

Kontroly eurofondových penziónov, ktoré spustila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), opäť rozvírili politické napätie. Agentúra preverila 53 projektov financovaných z európskych fondov a zistila pochybenia v deviatich prípadoch. V štyroch prípadoch plánuje PPA odstúpiť od zmluvy, pričom šesť prípadov už vyšetruje polícia. Opozícia však tvrdí, že kontroly boli len formálne a nezodpovedali základné otázky o tom, či penzióny reálne slúžia svojmu účelu.
Nedostatočná kontrola
Podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo Tamara Stohlová (PS) upozornila, že PPA pri hodnotení projektov vôbec nerieši, či sú penzióny prístupné verejnosti, alebo či ich majitelia odvádzali daň z ubytovania. „Niektoré objekty nikdy neslúžili na ubytovanie, no aj tak prešli kontrolou bez zásadných zistení,“ uviedla. Dodala, že na najzávažnejšie prípady sa poslanci nemohli pýtať, keďže ich momentálne riešia orgány činné v trestnom konaní.
Kriticky sa vyjadril Alojz Hlina (SaS), podľa ktorého PPA skúmala iba penzióny, ktoré sú ešte v zákonnej lehote udržateľnosti, hoci by mohla preveriť aj staršie projekty. Hlina označil za kľúčové, že agentúra po prvý raz priznala možnosť odstúpiť od zmluvy, ak sa ukáže, že projekt nenaplnil svoj cieľ, a žiadať vrátenie peňazí. „Takýchto prípadov je viac, preto by bolo namieste uplatniť tento postup aj širšie,“ povedal.
Zástupca PS Ivan Štefunko varoval, že vyšetrovanie niektorých projektov môže slúžiť ako spôsob, ako časom zamiesť veci pod koberec. Podľa neho hrozí, že po medializácii sa prípady utíšia a nikto nebude niesť zodpovednosť. Hlina doplnil, že kontrola bola nedostatočná aj preto, že PPA nepreskúmala oprávnenosť výdavkov a procesy verejného obstarávania, kde by sa podľa neho mohli odhaliť ďalšie nezrovnalosti.
Poslanecký prieskum
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) opozícii odkázal, že PPA je maximálne súčinná a tam, kde treba konať, koná. Tvrdí, že opoziční poslanci sa len snažia rozdeľovať spoločnosť. Podľa Takáča sa poslanecký prieskum uskutočnil po ukončení kontrol, čo bolo podľa neho správne načasovanie.
Minister zároveň uviedol, že v rámci tzv. penziónovej výzvy už agentúra v minulosti odstúpila od zmluvy v 65 prípadoch. Z toho 44 projektov sa zrušilo v rokoch 2016 až 2020 a opäť v roku 2024, keď vládla strana Smer-SD, a 21 v období 2020 až 2023. Celkovo bolo do výzvy zapojených 152 projektov.
Zneužívanie agrodotácií
Ostrú kritiku smerom k ministrovi pridala aj predsedníčka Za ľudíVeronika Remišová, ktorá vyhlásila, že Richard Takáč nie je ministrom pre farmárov. Podľa nej polovicu svojho mandátu venuje tutlaniu káuz, od prepadnutých eurofondov až po projekty pre stranícke skupiny. PPA podľa nej chráni úradníčku v konflikte záujmov, ktorá má väzby na prijímateľa dotácií.
„Je neprijateľné, aby v agentúre pôsobila osoba, ktorá mala osobné väzby na prijímateľa dotácie. Takáto situácia ničí dôveru v čerpanie eurofondov,“ povedala Remišová.
Opozičná poslankyňa zároveň pripomenula, že Európska prokuratúra už koná vo viacerých prípadoch podozrení zo zneužívania agrodotácií. Podľa nej Slovensko potrebuje ministerstvo, ktoré bude brániť záujmy poctivých farmárov, nie „skupín napojených na politické špičky“. „Ak PPA neprejde zásadnou očistou, stratíme nielen eurofondy, ale aj dôveru verejnosti,“ uzavrela.