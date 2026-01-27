Žilinka si posvieti na dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, previerky zaradil medzi hlavné úlohy prokuratúry

Generálna prokuratúra SR preverí zákonnosť postupov a rozhodovaní pri rozdeľovaní dotácii v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory a pomoci v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zaradil generálny prokurátor SR Maroš Žilinka do Plánu hlavných úloh prokuratúry SR na rok 2026. Žilinka to oznámil na sociálnej sieti.
Zhodnotenie vykoná Generálna prokuratúra SR na základe previerok v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Čoho sa budú previerky týkať nespresnili.
„Vzhľadom na skutočnosť, že vykonávanie uvedených previerok nebolo doposiaľ formálne začaté, bude v zmysle zákona o prokuratúre účel, predmet previerok a preverované obdobie oznámené orgánom verejnej správy až pri začatí vykonávania previerok,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.