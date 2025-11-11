PPA slovenským poľnohospodárom už vyplatila rekordných 322 miliónov eur, Takáč vyzdvihol poctivú prácu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od utorka 4.novembra vypláca prijímateľom preddavky v Kampani 2025. V tejto chvíli je po prvom týždni vyplácania na účty poľnohospodárov poukázaných rekordných 322 miliónov eur.
„Preddavky v rekordne rýchlom čase a v rekordnej výške sú dôkazom, že ak sa pracuje poctivo, tak výsledky prichádzajú,“ reagoval na výšku preddavkov minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRRichard Takáč.
Intervencie na zvieratá
Pôdohospodárska platobná agentúra druhým rokom posiela v rámci Kampane priamych podpôr preddavky. Vo vyše 45 tisícoch platieb k utorku 11.novembra eviduje platby poukázané na účty 13 520 prijímateľov v hodnote 322 488 446 eur.
Odborná príprava pre projektantov pozemkových úprav sa po viac ako 20 rokoch opäť rozbieha - FOTO
„Preddavky priamych podpôr vyplácame už po druhý raz a v tejto chvíli je na platbu poukázaných či priamo na účtoch prijímateľov už vyše 322 miliónov eur. O týždeň začneme vyplácať aj intervencie na zvieratá,“ zhrnul generálny riaditeľ PPAMarek Čepko.
Percentuálna výška preddavkov
Percentuálna výška preddavkov je 70 % pre intervencie I. piliera a 80 % pre II. pilier. Aj v tomto roku posiela agentúra preddavky aj subjektom v kontrolách. Tieto sú vo výške 50 %.
Slovenskí poľnohospodári si prilepšia, PPA im vyplatí stovky miliónov eur
Pôdohospodárska platobná agentúra si v rámci vlastného harmonogramu stanovila na vyplácanie preddavkov celý november, no už v priebehu prvého týždňa je v procese poukázania na účty vyše 96 % žiadateľov.