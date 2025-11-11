PPA slovenským poľnohospodárom už vyplatila rekordných 322 miliónov eur, Takáč vyzdvihol poctivú prácu

Pôdohospodárska platobná agentúra druhým rokom posiela v rámci Kampane priamych podpôr preddavky.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MPRV: Vyplácanie priamych platieb poľnohospodárom
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Legislatíva poľnohospodárstva Iné správy z lokality Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od utorka 4.novembra vypláca prijímateľom preddavky v Kampani 2025. V tejto chvíli je po prvom týždni vyplácania na účty poľnohospodárov poukázaných rekordných 322 miliónov eur.

„Preddavky v rekordne rýchlom čase a v rekordnej výške sú dôkazom, že ak sa pracuje poctivo, tak výsledky prichádzajú,“ reagoval na výšku preddavkov minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRRichard Takáč.

Intervencie na zvieratá

Pôdohospodárska platobná agentúra druhým rokom posiela v rámci Kampane priamych podpôr preddavky. Vo vyše 45 tisícoch platieb k utorku 11.novembra eviduje platby poukázané na účty 13 520 prijímateľov v hodnote 322 488 446 eur.

„Preddavky priamych podpôr vyplácame už po druhý raz a v tejto chvíli je na platbu poukázaných či priamo na účtoch prijímateľov už vyše 322 miliónov eur. O týždeň začneme vyplácať aj intervencie na zvieratá,“ zhrnul generálny riaditeľ PPAMarek Čepko.

Percentuálna výška preddavkov

Percentuálna výška preddavkov je 70 % pre intervencie I. piliera a 80 % pre II. pilier. Aj v tomto roku posiela agentúra preddavky aj subjektom v kontrolách. Tieto sú vo výške 50 %.

Pôdohospodárska platobná agentúra si v rámci vlastného harmonogramu stanovila na vyplácanie preddavkov celý november, no už v priebehu prvého týždňa je v procese poukázania na účty vyše 96 % žiadateľov.

Viac k osobe: Marek ČepkoRichard Takáč
Firmy a inštitúcie: PPA Pôdohospodárska platobná agentúra
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny riaditeľ PPA Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Poľnohospodári Preddavky
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk