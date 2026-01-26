Demokrati tlačia na Takáča, žiadajú ospravedlnenie Šubovej a vystúpenie pred eurovýborom – VIDEO

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) by sa mal verejne ospravedlniť predsedníčke Pirátskej stranyZuzane Šubovej za osobné útoky. Vyzvala ho k tomu mimoparlamentná strana Demokrati s tým, že ak je podľa ministra s kauzou takzvaných haciend všetko v poriadku, mal by to prísť obhájiť priamo pred príslušný výbor Európskeho parlamentu.
Podľa Demokratov minister Takáč dlhodobo hovorí o tom, že v prípade agrodotácií na tieto projekty nevidí problém. Podotkli však, že konfrontáciu s faktami na európskej pôde odmieta.
Kritika smeruje aj k využitiu eurofondov
„Minister Takáč nemá problém chodiť do Bruselu vtedy, keď naň nadáva. Keď však dostane príležitosť predstúpiť pred európsky výbor a vysvetliť svoje tvrdenia, že s agrodotáciami je vraj všetko v poriadku, zrazu mlčí a skrýva sa. Obhajuje neobhájiteľné. Je totiž zrejmé, že peniaze európskych daňových poplatníkov, určené na rozvoj cestovného ruchu a penzióny, skončili v luxusných súkromných domoch,“ uviedol Michal Kiča zo strany Demokrati.
Kiča so Šubovou podľa Demokratov vycestujú v utorok do Bruselu, kde majú o spomínanej kauze hovoriť na pôde príslušného výboru Európskeho parlamentu. „Vyzývam ministra Takáča, aby nabral odvahu a postavil sa pred európsky výbor. Ak tvrdí, že je všetko v poriadku, nech to povie tam, kde sa rozhoduje o ochrane európskych financií,“ dodal Kiča.
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga zároveň vyzval ministra Takáča, aby sa Šubovej ospravedlnil za verejné osobné útoky. Tie Šeliga považuje za snahu prekryť podstatu kauzy. „Vedia, že majú vážny problém. Namiesto odpovedí útočia na ženu – navyše na oznamovateľku zjavne protizákonnej činnosti. Minister Takáč sa vulgárnymi a nechutnými útokmi snažil prekryť podozrenia voči exministerke Gabriely Matečnej. Práve jej podpis totiž mohol spôsobiť tomuto štátu škodu v hodnote vyše milióna eur,“ dodal Šeliga.
Demokrati hovoria o pomste
Šubovú, ktorá v rokoch 2021 až 2022 pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) ako šéfka protikorupčnej sekcie, polícia zadržala minulý týždeň v pondelok (19.1.). Policajti u nej vykonali domovú prehliadku a v ten istý deň ju prepustili na slobodu.
Demokrati odhalili ďalší podvod z PPA, podľa Šeligu vyplatila 2,1 milióna eur na neexistujúcu poľnohospodársku výrobu - VIDEO
Polícia tiež potvrdila, že v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023. Mimoparlamentná strana Demokrati za zadržaním Šubovej vidí pomstu za poukazovanie na kauzu haciend postavených z dotácií PPA.