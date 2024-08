Sú pre psa vhodnejšie granule alebo surová strava?

Každý rok, 26. augusta, oslavujeme Svetový deň psov – deň venovaný našim verným štvornohým priateľom, ktorí nám prinášajú radosť, lásku a neoceniteľnú spoločnosť.

Možno je práve tento deň vhodnou príležitosťou sa zamyslieť nad tým, ako sa o nich staráme, vrátane správneho výberu stravy, ktorá má zásadný vplyv na ich zdravie a kvalitu života.

Ktorá strava je najlepšia?

Jednou z hlavných otázok, pred ktorými dnes stojí každý majiteľ psa, je rozhodnutie medzi komerčnými granulami a surovou stravou známou ako BARF (Biologically Appropriate Raw Food alebo Bones and Raw Food).

Obe možnosti majú svoje výhody a nevýhody a konečný výber závisí od individuálnych potrieb vášho psa, vášho životného štýlu a preferencií. Je celkom zaujímavé, že v tomto názore sa zhodujú odborníci z oboch táborov.

Granule: Pohodlná a vyvážená voľba

Granule sú populárnou voľbou pre mnohých majiteľov psov, a to najmä kvôli ich pohodlnosti a praktickosti. Komerčne vyrábané granule sú navrhnuté tak, aby obsahovali všetky potrebné živiny v správnom pomere. Sú ľahko skladovateľné, ľahko sa podávajú a pri správnom výbere môžu poskytnúť psovi vyváženú stravu.

Výhodou granúl je aj to, že sú dostupné v rôznych špeciálnych formulách, ktoré môžu byť prispôsobené konkrétnym potrebám psa, napríklad pre psov s alergiami, citlivým trávením, nadváhou alebo starších psov. Na druhej strane, niektoré granule môžu obsahovať prísady, ktoré nie sú pre psov ideálne, ako sú umelé farbivá, konzervačné látky alebo nízko kvalitné zdroje bielkovín.

BARF: Návrat k prirodzenej strave

BARF strava, ktorá pozostáva zo surového mäsa, kostí, zeleniny a ovocia, sa stáva čoraz populárnejšou medzi majiteľmi psov, ktorí chcú svojim miláčikom poskytnúť čo najprirodzenejšiu stravu. Zástanci BARF veria, že surová strava je pre psov biologicky najvhodnejšia, pretože je bližšia tomu, čo by jedli vo voľnej prírode.

BARF strava môže ponúknuť niekoľko výhod, ako je lepšia kvalita srsti, vyššia energia a lepšie trávenie. Avšak, táto strava si vyžaduje dôkladné plánovanie a prípravu, aby bola vyvážená a bezpečná. Nesprávne zloženie môže viesť k nedostatku živín a hrozí aj vyššie riziko kontaminácie baktériami zo surového mäsa.

Dá sa jednoznačne určiť či je lepší BARF, alebo granule?

Róbert Žuffa, veterinár, Petvet veterinárna klinika

Aj keď popularita BARF ako viac prirodzenej a zdravšej alternatívy kŕmenia rastie, faktom je, že jeho jednoznačné benefity nie sú stále podporené dostatočným množstvom štúdií na veľkej vzorke zvierat. Istý prieskum z roku 2016 robený v USA uvádza, že počet majiteľov psov kŕmiacich čisto surovou stravou je okolo 3 percent, čo môže byť malá skupina na relevantné závery.

Tvrdenia o pozitívach takéhoto kŕmenia vychádzajú zväčša zo subjektívnych pozorovaní majiteľov, môžu byť ovplyvnené ich presvedčením, že ako člen rodiny dostáva psík niečo hodnotnejšie, a preto je určite aj zdravší, či istú úlohu môže hrať aj „brojenie“ propagátorov BARF-u proti výrobcom konvenčných krmív.

Na druhej strane treba povedať, že je rovnako málo exaktných štúdií, ktoré by dokazovali riziká surovej stravy. Tu sa popisujú v odbornej veterinárnej literatúre skôr jednotlivé prípady, než rozsiahle štúdie. Jednoznačné výhody, ako aj nevýhody BARF-u z hľadiska zdravia, kondície, dĺžky dožitia psa, či mačky ostávajú preto kontroverzné.

Veronika Farkašová, kynológ – výživový poradca, Piper’s Treats

Jednoznačne určiť, či je pre psov lepší BARF alebo granule, nie je možné. Obe formy stravovania majú svoje výhody a nevýhody, a to, ktorá je pre psa lepšia, závisí od individuálnych potrieb a zdravotného stavu psa, ako aj od životného štýlu a preferencií majiteľa. Kľúčové je zabezpečiť, aby pes dostával kompletnú a vyváženú stravu.

Prečo a kedy majitelia psov zvažujú prechod na BARF?

Róbert Žuffa, veterinár, Petvet veterinárna klinika

Myslím, že väčšinu majiteľov motivuje prechod na BARF presvedčenie, že pripravia psovi zdravšie a hodnotnejšie jedlo – jedlo, ktoré je blízke jeho prirodzeným potrebám. Okrem toho, jedlo má pre človeka spoločenský význam a chce dopriať, aby sa na zážitku z neho zúčastnil aj domáci miláčik.

Motiváciou môžu byť aj rôzne Bio a Natural trendy v stravovaní alebo obavy z negatívnych účinkov ultraspracovaných potravín vo výžive ľudí. Za rozhodnutím môže byť aj snaha vyriešiť zdravotný problém zvieraťa, čo má pri určitých diagnózach opodstatnenie. Rovnako môže nastať situácia, kedy je zo zdravotných dôvodov lepšie prestať barfovať a prejsť na komerčné diety.

Veronika Farkašová, kynológ – výživový poradca, Piper’s Treats

Majiteľ psa by mal zvážiť BARF v týchto prípadoch:

Pes má alergie alebo intolerancie na niektoré zložky v komerčných granulách.

Majiteľ chce mať väčšiu kontrolu nad zložením stravy psa.

Pes trpí na tráviace problémy, ktoré nezlepšujú bežné granule.

Majiteľ uprednostňuje prirodzenú stravu a je ochotný venovať čas a pozornosť príprave jedál pre psa.

Pes je vyberavý a odmieta granule, ale preferuje čerstvé potraviny.

Aké sú výhody a nevýhody BARFu oproti granuliam?

Róbert Žuffa, veterinár, Petvet veterinárna klinika

Ako hlavné zmeny po prechode z granúl na BARF odpozorované majiteľmi sú uvádzané: zlepšenie kvality srsti, chrupu, lepšia áviteľnosť krmiva, menší objem a zápach stolice, zlepšenie pri poruchách správania. Niektoré štúdie naznačujú, že surová strava zlepšuje imunitný systém, môže byť pre psa a mačku ľahšie áviteľná, rovnako môže obsahovať menej heterocyklických amínov, ktoré vznikajú po tepelnej úprave a pravdepodobne majú karcinogénny potenciál.

Avšak treba spomenúť aj riziká, a tých je hneď niekoľko. V prvom rade je to riziko nedostatku či nevyváženosti živín, vitamínov a minerálnych látok v BARF diéte pri jej dlhodobom skrmovaní. Pes či mačka majú v rôznom období života odlišné nároky na niektoré nutrienty, čomu sa musí prispôsobiť aj skladba kŕmenia.

Tu môžu nastať zdravotné ťažkosti spojené s nedostatkom či nadbytkom vitamínov, nedostatkom minerálov, najmä vápnika a nadbytkom fosforu vedúcim k poruchám rastu kostí u mladých zvierat, tiež nedostatkom zinku, horčíka, jódu, nedostatkom esenciálnych aminokyselín, nadbytočným príjmom tyroxínu vedúcemu k poruchám hormonálnej rovnováhy, nadbytočným príjmom tukov a riziku pankreatitídy.

Aj keď výrobcovia komerčných BARF diét garantujú správny obsah minerálov a vitamínov, žiaľ, analýzy týchto produktov to nie vždy potvrdzujú. Ešte horšie na tom sú doma pripravované diéty.

Ďalším nezanedbateľným rizikom môže reálne predstavovať kontaminácia BARF krmív celou škálou parazitov (pásomnice, škrkavky, Toxoplazma, Sarkocysty, Neospory), vírusom smrteľnej Aujeszkyho choroby a nakoniec baktériami ako salmonely (20-48%), e coli, Campylobakter a iné, ktoré sú rizikom aj pre ľudí a významne sa podieľajú na vzniku rezistencie na antibiotiká.

Berúc na zreteľ horeuvedené riziká, mäso by sa malo pred použitím hlboko mraziť (-20°C 1 týž) a transportovať vždy chladené (pod 4°C). Niektorí propagátori BARF kŕmenia odporúčajú používať ako zdroj mäsa také, ktoré je určené na ľudský konzum, prípadne je upravená lyofylizáciou (sušením mrazom), alebo najnovšie vysokotlakovou pasterizáciou, či dokonca radiačným žiarením. Rovnako je potrebné pri spracovaní dbať na osobnú hygienu, dezinfekciu a čistotu kuchynského náradia, dresu a chladničky.

Veronika Farkašová, kynológ – výživový poradca, Piper’s Treats

Výhodou je, že BARF je založený na surovom mäse, kostiach, orgánoch a zelenine, čo môže byť bližšie k prirodzenej strave psov. Majiteľ má presnú kontrolu nad tým, čo pes konzumuje, niektorí psi môžu mať menej alergických reakcií na surovú stravu.

Medzi nevýhody patrí zložitejšia príprava, BARF vyžaduje viac času a znalostí o nutričných potrebách psa, čo však už v dnešnej dobe riešia kompletné menu. Surové mäso neznámeho pôvodu môže obsahovať patogény (napr. salmonelu), ktoré môžu byť nebezpečné pre psa aj pre majiteľa, pre to je dôležité aby mäso pochádzalo iba od overených výrobcov. A skladovanie je náročnejšie, surové mäso vyžaduje správne skladovanie a manipuláciu, aby sa zabránilo kontaminácii.

Ako zistiť, či je pes v poriadku a má všetko potrebné?

Róbert Žuffa, veterinár, Petvet veterinárna klinika

Pes či mačka kŕmená BARF-om by mali byť pravidelne odčervované vhodnými prípravkami minimálne 4x ročne (pri kŕmení nemrazeného mäsa každých 6 týždňov). Vhodné je aj aspoň 2x za rok parazitologické vyšetrenie vzoriek stolice a aspoň 1x ročne vyšetrenia krvi, ktorého súčasťou je vyšetrenie biochemických parametrov, vitamínov, minerálov a krvného obrazu.

Ako s BARF-om začať?

Veronika Farkašová, kynológ – výživový poradca, Piper’s Treats

Získajte základné informácie o nutričných potrebách psa a princípoch BARF.

Môžete sa obrátiť na odborníka na výživu psov alebo veterinára.

Začnite postupne nahradzovať granule surovou stravou, aby si tráviaci systém psa zvykol. Ideálne ľahšie áviteľným mäsom, ako je kura alebo králik. Potom, ako si psík zvykne, a tým myslíme, že nemá hnačku a ani zápchu, môžete začať zaraďovať ostatné druhy mäsa a vnútorností.

A ké najčastejšie chyby robia ľudia pri tvorbe jedálnička?

Veronika Farkašová, kynológ – výživový poradca, Piper’s Treats

Nedostatok znalostí – niektorí majitelia nevedia o správnom pomere živín, čo môže viesť k nutričným nedostatkom alebo nadbytkom.

Príliš jednotvárna strava môže viesť k nedostatku určitých vitamínov a minerálov.

Prekrmovanie – niektorí majitelia dávajú psom príliš veľké porcie, čo vedie k obezite.

Zanedbanie hygieny – nesprávna manipulácia so surovým mäsom môže viesť k zdravotným rizikám pre psa aj pre ľudí.

Zloženie kŕmnej dávky

Barfer.sk

Kŕmna dávka sa skladá z mäsa, kostí a prílohy. Optimálne je pokiaľ kŕmna dávka obsahuje 50 – 60% mäsa, 20 – 30% kostí a 20 – 30% prílohy.

Pod pojmom mäso sa myslí svalovina, vnútornosti, šľachy, tuk a koža. Svalovina a vnútornosti by sa mali psom podávať v pomere približne 70% mäsa a 30% vnútorností.

Kosti je najideálnejšie podávať obalené mäsom, tzv. mäsité kosti. Čisté kosti bez mäsa by mohli psovi spôsobiť zápchu.

Prílohy môžeme podávať rôzne, či už ovocie, zeleninu alebo obilniny. Na spestrenie stravy sú skvelé aj bylinky, vajcia, mliečne výrobky a orechy. Veľmi dôležitou súčasťou surovej stravy sú aj rastlinné a živočíšne oleje.

POZOR, pre psa je škodlivé alebo dokonca jedovaté: Tepelne upravené kosti, obzvlášť vtáčie

Čokoláda

Cibuľa a cesnak

Hrozno a hrozienka

Avokádo

Xylitol (umelé sladidlo)

Makadamové orechy

Rozhodnutie je na vás

Pri rozhodovaní medzi granulami a BARF stravou je dôležité zvážiť všetky faktory, vrátane zdravotného stavu vášho psa, vášho rozpočtu a času, ktorý môžete venovať príprave jedla. Ak sa rozhodnete pre BARF, je dôležité zabezpečiť, aby strava bola správne vyvážená a aby ste dodržiavali všetky hygienické opatrenia. Na druhej strane, ak preferujete pohodlie granúl, venujte pozornosť ich zloženiu a vyberajte kvalitu.

Bez ohľadu na to, pre ktorú možnosť sa rozhodnete, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby váš pes dostával stravu, ktorá podporuje jeho zdravie a šťastie. Svetový deň psov je skvelou príležitosťou na to, aby sme našim chlpatým spoločníkom prejavili vďaku za to, že s nami sú.