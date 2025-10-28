Slovensko odmieta zlúčenie poľnohospodárskych fondov EÚ, Takáč varuje pred ohrozením potravinovej sebestačnosti

Slovensko jednoznačne odmieta zlúčenie poľnohospodárskej politiky s inými fondmi Európskej únie. Ako uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč po rokovaní Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH), Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) musí zostať samostatná a dvojpilierová, aby si zachovala stabilitu a predvídateľnosť.
„Návrhy, ktoré by viedli k znižovaniu rozpočtu pre poľnohospodárstvo, sú pre nás neprijateľné. Európa potrebuje viac investícií do potravinovej sebestačnosti, nie menej,“ povedal minister Takáč. Slovensko podporilo spoločnú deklaráciu 17 členských štátov, ktorú iniciovalo Rakúsko, a ktorá žiada podrobnú analýzu návrhov novej SPP a zachovanie jej nezávislého postavenia v rámci rozpočtu EÚ.
Slovensko upozorňuje na riziká dovozov z Ukrajiny
Ministri sa venovali aj aktuálnej situácii na trhoch, vrátane dôsledkov liberalizácie obchodu s Ukrajinou. Slovensko opakovane upozornilo na riziká spojené so zvýšenými dovozmi pre slovenských farmárov, ktoré ohrozujú ich konkurencieschopnosť.
„Slovenskí poľnohospodári dodržiavajú najprísnejšie európske normy. Je preto neprijateľné, aby ich na trhu ohrozovali lacné dovozy z tretích krajín, ktoré tieto pravidlá neplnia,“ zdôraznil minister Richard Takáč.
„Podporujeme Ukrajinu, ale zároveň žiadame vytvorenie európskeho kompenzačného mechanizmu, ktorý ochráni poctivých výrobcov pred ekonomickými stratami,“ dodal minister. Slovensko, spolu s Maďarskom a Rumunskom, zaslalo Európskej komisii list s požiadavkou posilniť ochranné opatrenia v dohode s Ukrajinou po vzore dohody s krajinami MERCOSUR.
Podpora mladých farmárov, ale s realistickými cieľmi
Európska komisia predstavila Stratégiu pre generačnú obnovu v poľnohospodárstve, ktorá navrhuje zdvojnásobenie podielu mladých farmárov a prísnejšie pravidlá pre poberanie podpôr vo vyššom veku. Slovensko túto iniciatívu podporilo, no upozornilo na potrebu realistického prístupu pri nastavovaní cieľov.
„Slovensko podporuje ambíciu prilákať do poľnohospodárstva mladých ľudí, ale opatrenia musia byť realistické. V našich podmienkach nie je možné dosiahnuť zdvojnásobenie počtu mladých farmárov bez adekvátneho financovania a dostatočnej flexibility,“ podotkol Takáč.
Slovensko žiada odklad nariadenia o odlesňovaní
Lotyšsko spolu s viacerými krajinami otvorilo otázku odkladu uplatňovania nariadenia o odlesňovaní (EUDR) vzhľadom na jeho administratívnu náročnosť a finančné dopady. Slovensko tento návrh podporilo a požiadalo o posun účinnosti minimálne o jeden rok.
„Implementácia EUDR je pre slovenských poľnohospodárov a spracovateľov neúmerne náročná. Podporujeme odklad jeho účinnosti aspoň o jeden rok, aby bolo možné lepšie pripraviť systémy dohľadateľnosti. Ak chceme, aby zelené ciele boli úspešné, musíme im dať reálny priestor na zavedenie do praxe,“ konštatoval Takáč.