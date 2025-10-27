Mladý rys zahynul po zrážke s autom, TANAP radí vodičom zvýšiť opatrnosť

Podľa Správy TANAP-u s príchodom jesene zver migruje a hľadá si zimoviská, preto sa častejšie pohybuje aj v blízkosti ciest.
Rys ostrovid
Zrazený rys ostrovid. Foto: www.facebook.com
Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje vodičov, aby boli v nasledujúcich dňoch na cestách mimoriadne opatrní. Jediná chvíľa nepozornosti môže mať podľa nej tragické následky pre zviera, aj pre človeka. Uviedla to po tom, ako bol na ceste z Popradu do Starého Smokovca nájdený mladý rys ostrovid. Chránený živočích zahynul po zrážke s autom.

Podľa Správy TANAP-u s príchodom jesene zver migruje a hľadá si zimoviská, preto sa častejšie pohybuje aj v blízkosti ciest. „Riziko stretu so zvieraťom je vysoké najmä v skorých ranných a večerných hodinách, keď sa skoro stmieva a neskôr rozvidnieva,“ pripomína.

Vodičov preto prosí, aby jazdili pomalšie a obozretne, hlavne v blízkosti lúk a lesov, a všímali si dopravné značky upozorňujúce na výskyt zveri. Zvýšiť pozornosť radí aj v daždi, hmle či za zníženej viditeľnosti. „Každá nižšia rýchlosť môže zachrániť život nielen zvieraťa, ale aj človeka,“ uviedla.

