Poslanci schválili štyri zákony pre slovenský agrosektor. Podľa Takáča prinesú kroky, ktoré farmári dlho žiadali

Národná rada SR schválila štyri kľúčové zákony z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tie by mali podľa ministerstva prispieť k zásadným zmenám v slovenskom agrosektore.
„Ide o legislatívne návrhy, ktoré majú zjednodušiť procesy v pôdohospodárstve, zlepšiť evidenciu užívacích vzťahov k pozemkom, zvýšiť transparentnosť poskytovania podpôr a zároveň posilniť veterinárnu starostlivosť a bezpečnosť potravín,“ uviedol rezort pôdohospodárstva.
Viac poriadku a istoty
Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov prináša podľa ministerstva viac poriadku a istoty do užívacích vzťahov. Umožní lepšiu ochranu vlastníkov aj užívateľov pôdy a rieši dlhodobé problémy s neprehľadnosťou nájomných zmlúv.
Takáča čakajú v parlamente štyri vládne návrhy zákonov, majú priniesť zníženie byrokracie a väčšiu transparentnosť
Úprava zákona o dotáciách a podpore v pôdohospodárstve má zjednodušiť procesy pre farmárov, zníži administratívnu záťaž a zrýchli vyplácanie finančnej pomoci.
Zavedie sa register užívacích vzťahov k pozemkom. Ide o nový systémový nástroj, ktorý prinesie prehľad o tom, kto, kde a na základe čoho pôdu užíva. Pomôže to eliminovať spory medzi farmármi a zefektívni prideľovanie podpôr.
Menej byrokracie a efektívnejší systém podpôr
Novela zákona o veterinárnej starostlivosti zlepšuje prevenciu a kontrolu nákaz, posilňuje kompetencie veterinárov a prináša modernejší systém dohľadu nad zdravím zvierat a bezpečnosťou potravín.
Takáč v Ríme presadzoval potravinovú bezpečnosť, Európa by mala investovať viac do pôdy, nie do zbraní
„Týmito zákonmi robíme konkrétne kroky, ktoré farmári a poľnohospodári dlhé roky žiadali. Prinášame viac poriadku do užívacích vzťahov, menej byrokracie a efektívnejší systém podpôr. Pokračujeme v reformách, ktoré majú slovenskému pôdohospodárstvu vrátiť stabilitu, spravodlivosť a dôveru,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.