Poslanci schválili štyri zákony pre slovenský agrosektor. Podľa Takáča prinesú kroky, ktoré farmári dlho žiadali

Zákony majú zjednodušiť procesy v pôdohospodárstve.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
MPRV: Vyplácanie priamych platieb poľnohospodárom
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Poľnohospodárstvo Ekonomika z lokality Slovensko

Národná rada SR schválila štyri kľúčové zákony z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tie by mali podľa ministerstva prispieť k zásadným zmenám v slovenskom agrosektore.

Ide o legislatívne návrhy, ktoré majú zjednodušiť procesy v pôdohospodárstve, zlepšiť evidenciu užívacích vzťahov k pozemkom, zvýšiť transparentnosť poskytovania podpôr a zároveň posilniť veterinárnu starostlivosť a bezpečnosť potravín,“ uviedol rezort pôdohospodárstva.

Viac poriadku a istoty

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov prináša podľa ministerstva viac poriadku a istoty do užívacích vzťahov. Umožní lepšiu ochranu vlastníkov aj užívateľov pôdy a rieši dlhodobé problémy s neprehľadnosťou nájomných zmlúv.

Úprava zákona o dotáciách a podpore v pôdohospodárstve má zjednodušiť procesy pre farmárov, zníži administratívnu záťaž a zrýchli vyplácanie finančnej pomoci.

Zavedie sa register užívacích vzťahov k pozemkom. Ide o nový systémový nástroj, ktorý prinesie prehľad o tom, kto, kde a na základe čoho pôdu užíva. Pomôže to eliminovať spory medzi farmármi a zefektívni prideľovanie podpôr.

Menej byrokracie a efektívnejší systém podpôr

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti zlepšuje prevenciu a kontrolu nákaz, posilňuje kompetencie veterinárov a prináša modernejší systém dohľadu nad zdravím zvierat a bezpečnosťou potravín.

Týmito zákonmi robíme konkrétne kroky, ktoré farmári a poľnohospodári dlhé roky žiadali. Prinášame viac poriadku do užívacích vzťahov, menej byrokracie a efektívnejší systém podpôr. Pokračujeme v reformách, ktoré majú slovenskému pôdohospodárstvu vrátiť stabilitu, spravodlivosť a dôveru,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.

Viac k osobe: Richard Takáč
Firmy a inštitúcie: MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNárodná rada SR
Okruhy tém: Agrosektor Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zákony

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk