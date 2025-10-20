Štátny podnik Lesy SR má nového šéfa, stal sa ním Vojtech Ferencz

Štátny podnik LESY SR majú nového šéfa. Stal sa ním manažér Vojtech Ferencz. Bývalý generálny riaditeľ podniku Tibor Menyhart sa svojej funkcie vzdal z osobných dôvodov. Ferencza poveril vedením podniku minister pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaRichard Takáč.
Nový generálny riaditeľ prichádza s jasným cieľom zefektívniť vnútorné procesy, posilniť kontrolné mechanizmy a zabezpečiť maximálnu transparentnosť hospodárenia so štátnym majetkom.
Moderný a odborne riadený podnik
Jednou z jeho priorít je reforma predaja drevnej suroviny výhradne domácim výrobcom a spracovateľom dreva, čím sa zabezpečí podpora slovenskej drevárskej ekonomiky a vyššia pridaná hodnota v rámci krajiny, zavedenie nového štítkovania dreva na zabezpečenie sledovateľnosti pôvodu a pohybu drevnej hmoty a zvýšenie efektivity a transparentnosti zmluvných vzťahov.
„Naším cieľom je, aby LESY SR boli naďalej moderným a odborne riadeným podnikom. Chceme, aby každý kubický meter dreva z našich lesov mal jasný pôvod, efektívneho odberateľa a drevo ostávalo čo najviac doma, kde vytvára pracovné miesta,“ uviedol poverený generálny riaditeľ Ferencz.
Verejnosť ubezpečil aj minister Takáč
V čase, keď príjmy klesajú a náklady rastú, je podľa neho nevyhnutné nastaviť dlhodobo udržateľný systém a zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie jedného z najvýznamnejších štátnych podnikov v oblasti správy lesného majetku.
„Ubezpečujem verejnosť aj odbornú lesnícku komunitu, že prioritou zostáva odborné, hospodárne a ekologicky udržateľné obhospodarovanie štátnych lesov v súlade s platnou legislatívou a verejným záujmom,“ konštatoval minister Takáč.