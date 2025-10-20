Štátny podnik Lesy SR má nového šéfa, stal sa ním Vojtech Ferencz

Nový generálny riaditeľ prichádza s jasným cieľom zefektívniť vnútorné procesy, posilniť kontrolné mechanizmy a zabezpečiť maximálnu transparentnosť hospodárenia.
Vojtech Ferencz
Nový šéf štátneho podniku Lesy SR Vojtech Ferencz. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský
Štátny podnik LESY SR majú nového šéfa. Stal sa ním manažér Vojtech Ferencz. Bývalý generálny riaditeľ podniku Tibor Menyhart sa svojej funkcie vzdal z osobných dôvodov. Ferencza poveril vedením podniku minister pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaRichard Takáč.

Nový generálny riaditeľ prichádza s jasným cieľom zefektívniť vnútorné procesy, posilniť kontrolné mechanizmy a zabezpečiť maximálnu transparentnosť hospodárenia so štátnym majetkom.

Moderný a odborne riadený podnik

Jednou z jeho priorít je reforma predaja drevnej suroviny výhradne domácim výrobcom a spracovateľom dreva, čím sa zabezpečí podpora slovenskej drevárskej ekonomiky a vyššia pridaná hodnota v rámci krajiny, zavedenie nového štítkovania dreva na zabezpečenie sledovateľnosti pôvodu a pohybu drevnej hmoty a zvýšenie efektivity a transparentnosti zmluvných vzťahov.

„Naším cieľom je, aby LESY SR boli naďalej moderným a odborne riadeným podnikom. Chceme, aby každý kubický meter dreva z našich lesov mal jasný pôvod, efektívneho odberateľa a drevo ostávalo čo najviac doma, kde vytvára pracovné miesta,“ uviedol poverený generálny riaditeľ Ferencz.

Verejnosť ubezpečil aj minister Takáč

V čase, keď príjmy klesajú a náklady rastú, je podľa neho nevyhnutné nastaviť dlhodobo udržateľný systém a zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie jedného z najvýznamnejších štátnych podnikov v oblasti správy lesného majetku.

„Ubezpečujem verejnosť aj odbornú lesnícku komunitu, že prioritou zostáva odborné, hospodárne a ekologicky udržateľné obhospodarovanie štátnych lesov v súlade s platnou legislatívou a verejným záujmom,“ konštatoval minister Takáč.

