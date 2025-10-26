Zimná sezónna uzávera turistických chodníkov v TANAP-e sa blíži, tatranské svište sa už uložili na zimný spánok

Tatranské svište sa už ukryli hlboko do svojich nôr na zimný spánok. Hoci je len október, v slovenských horách už panujú zimné podmienky. Správa Tatranského národného parku v tejto súvislosti prosí návštevníkov Vysokých Tatier, aby im doprali ticho a rešpektovali ich územie.
Ako uviedla na sociálnej sieti, práve svišť je totiž veľmi citlivý na vyrušovanie, ak ho človek v zime vyruší, môže to ohroziť jeho prežitie. Aj z dôvodu ochrany tohto hlodavca platí od 1. novembra do 31. mája v Tatranskom národnom parkuzimná sezónna uzáveraturistických chodníkov.
Tatranské svište sú endemity, teda žijú len v Tatrách a nikde inde vo svete. „Pred zimou si utesnia vchod do nory zeminou, trávou a kameňmi, aby udržali teplo. V bezpečí pod snehom prečkajú šesť až sedem mesiacov. Ich srdce bije len niekoľkokrát za minútu, dych sa spomalí a telo odpočíva v dokonalom tichu hôr,“ opísala správa národného parku. Na jar, po prebudení, sa zase svišť často musí prehrabať cez metre snehu, kým sa znova objaví na povrchu.
Tatranské svište sú chráneným druhom a kriticky ohrozené. Žijú v kolóniách vo vysokohorských oblastiach, pričom ich počet sa odhaduje na približne tisíc.