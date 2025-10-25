Takáč oznámil rekordnú podporu pre farmárov, počet oviec prvýkrát za dekádu stúpol

Počet oviec na Slovensku sa po desiatich rokoch opäť zvýšil. Podľa údajov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pribudlo viac ako 10 500 kusov oviec, čím celkový počet dosiahol 294-tisíc. Zároveň chovatelia oviec a kôz dostanú v roku 2025 rekordnú podporu 17,2 milióna eur, najvyššiu v histórii tohto sektora.
Ovčiarstvo sa opäť nadýchlo
„Po rokoch poklesu sa slovenské ovčiarstvo opäť nadýchlo. Na našich pasienkoch pribudlo vyše desaťtisíc oviec. Je to jasný dôkaz, že keď sa robí poctivo a ťaháme za jeden povraz, výsledky prídu,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč počas podujatia DEMETER 2025 – Slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny na Salaši pod Maginhradom.
Minister zdôraznil, že rekordná podpora je signálom, že štát stojí pri svojich farmároch a vidieku. „Je to o dôvere, stabilite a férových podmienkach. Naši chovatelia si zaslúžia istotu, že ich práca má zmysel a podporu štátu,“ dodal Takáč.
Zálohové platby a nové investície
Minister zároveň potvrdil, že zálohové platby priamych podpôr a program Zelená nafta budú vyplácané už začiatkom novembra. Chovatelia oviec a kôz získali v roku 2025 podporu cez projektové výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka viac ako 12 mil. eur. Ministerstvo zároveň pripravuje nové projektové výzvy na investície do prvovýroby a potravinárstva.
„Slovensko je krajina stvorená na chov oviec a kôz. Chceme podporovať spracovanie priamo na farme – od mlieka po syr a bryndzu, ako aj investície do ovčínov, mliekarní či techniky. K tradícii chceme pridať modernú efektivitu a nové pracovné príležitosti,“ dodal minister.
Minister Takáč pripomenul, že ovčiarstvo nie je len hospodárska činnosť, ale živá súčasť slovenského vidieka. „Ovčiarstvo udržiava krajinu živú, chráni pasienky, zachováva tradície a vytvára pracovné miesta. Ak chceme, aby Slovensko zostalo krajinou, ktorá si váži pôdu, prácu a svoje korene, musíme stáť pri tých, ktorí ju každodenne zveľaďujú,“ zdôraznil.