Žiaci si vyskúšali, ako funguje zálohovanie. Správca zálohového systému pripravil ukážkovú vyučovaciu hodinu

Neštátna nezisková organizácia Správca zálohového systému (SZS) zorganizovala ukážkovú vyučovaciu hodinu o zálohovaní. Ide o súčasť projektu metodických a pracovných materiálov pre učiteľov a žiakov vyšších ročníkov základných škôl a pre stredoškolákov. Ukážková hodina aplikovaná na predmete Environmentálna výchova sa uskutočnila v pondelok v Environmentálnom centre v obci Kočovce pri Novom Meste nad Váhom.
Hodinu odučil pedagóg
Odučil ju pedagóg Peter Uhrin pre žiakov siedmeho ročníka Základnej školy na Bieloruskej ulici z Bratislavy za prítomnosti pozvaných hostí a s využitím metodického materiálu a pracovných listov vypracovaných konkrétne na tento predmet. Súčasťou hodiny bolo aj vytvorenie videozáznamu, ktorý bude po spracovaní použitý ako praktická edukačná pomôcka pre vyučujúcich a ich žiakov.
„Metodické materiály sme vytvárali s cieľom priblížiť mladým ľuďom princípy zálohovania ako súčasť moderného obehového hospodárstva a zároveň poskytnúť učiteľom praktický nástroj na rozvoj kritického myslenia, podnikavosti a digitálnych zručností našich žiakov. Tieto učebné pomôcky sú prepojené s viacerými predmetmi – občianska náuka, slovenský jazyk, matematika, etická a environmentálna výchova,“ uviedol generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.
Cieľom je rozvíjať vzťah k udržateľnosti a recyklácii
Hlavným cieľom projektu metodických materiálov je podpora vytvárania pozitívneho vzťahu žiakov vyšších ročníkov základných škôl a stredoškolákov k recyklácii a udržateľnému spôsobu života v prepojení na zálohovanie.
Podľa riaditeľky Odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže SR a zároveň odbornej konzultantky SZS Petry Fridrichovej prinášajú takto pripravené metodické materiály učiteľom nové možnosti, ako integrovať environmentálne témy do výučby inovatívnym a praktickým spôsobom.
„Táto forma vzdelávania je zameraná na rozvoj kognitívnej oblasti mladej generácie, ale aj na podporu rozvoja ich ekologických hodnôt, podnikavosti, iniciatívnosti, spolupráce, prezentačných zručností a v nemalej miere sa metodické materiály orientujú aj na tému rozvoja kritického myslenia. Pre slovenský vzdelávací systém sú určite veľkým prínosom,“ uviedla Fridrichová.
Metodické materiály budú k dispozícii na bezplatné stiahnutie z internetových stránok SZS a čoskoro aj na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže SR.